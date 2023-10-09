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صفوف النشامى تكتمل استعدادا للقاء إيران في الرباعية

10/9/2023 2:30:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






يشهد تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، اكتمال الصفوف بعد التحاق نجم فريق مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، الذي وصل أمس قادما من العاصمة الفرنسية.
ويواصل منتخب "النشامى" تحضيراته لمواجهة المنتخب الإيراني عند الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، في مستهل مشوار المنتخبين بمنافسات البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي تقام خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن أيام "الفيفا" المعتمدة.
ويعول المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة على قدرات اللاعبين المحترفين بالخارج في تطبيق نهجه وأفكاره، إضافة لكوكبة اللاعبين المحليين، ويملك المنتخب حاليا جيلا مميزا قادرا على تحقيق طموح وأماني الأردنيين في الظهور للمرة الأولى بالمونديال وتقديم مستويات فنية متطورة في نهائيات كأس آسيا المقبلة بقطر.
ويشتمل التدريب على الجانبين الفني والبدني، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت في المعسكر الأول للنشامى تحت قيادة عموتة، ومراجعة أسباب الخسارتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان.
وشهدت قائمة "النشامى" استدعاء28 لاعبا وهم: زيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبدالله نصيب، إحسان حداد، مهند خيرالله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش، أحمد عرسان، مهند أبو طه، أمين الشناينة، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات.
وسمح الجهاز الفني لثنائي المنتخب الأولمبي امين الشناينة ومهند أبو طه، مغادرة التدريبات لمشاركة المنتخب مباراته الودية مع نظيره المنتخب المصري يوم بعد غد الخميس في القاهرة، والعودة بعد ذلك للنشامى.
ويبحث النشامى من الناحية المعنوية عن الاحتفاظ بلقب البطولة، بعد حصد لقب البطولة الأولى العام الماضي بالفوز في المشهد النهائي على المنتخب العماني بهدف من دون رد.
وتعد البطولة الرباعية آخر محطات المنتخب للمشاركة بمباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية، المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب طاجكستان، يوم السادس عشر من الشهر المقبل.
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن اكتمال التجهيزات الفنية والإدارية للبطولة، ومن ضمنها المؤتمر الصحفي الخاص بها، حيث سيقام ظهر يوم بعد غد الخميس في فندق اللاند مارك بعمان، بحضور جميع المدراء الفنيين للمنتخبات المشاركة.
وكان المنتخب العراقي باشر أمس تدريباته على ملعب الكرامة، تحضيرا لمواجهة المنتخب القطري في المباراة الأولى من منافسات البطولة الرباعية، وينتظر ان تصل بعثة المنتخب القطري اليوم، فيما تصل بعثة المنتخب الإيراني مساء غد.

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