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ارتفاع ملحوظ لأعداد اللاعبات الأردنيات في الملاعب السعودية

10/9/2023 2:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






تشهد الكرة النسوية السعودية تطورا ملحوظا، على مختلف الصعد، ما دفعها للاستعانة بالخبرات الأردنية، التي لديها باع طويل في اللعبة منذ سنوات طويلة.
ومنذ انطلاق النسخة الماضية لدوري السيدات السعودي الممتاز، وجهت الأندية أنظارها نحو اللاعبات والمدربات الأردنيات، أملا بالاستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها، لا سيما بعد حضورها المميز مؤخرا.
وأعلن اتحاد الكرة، أول من أمس، عن مغادرة 3 لاعبات من تدريبات المنتخب الوطني بهدف خوض تجربة احترافية في السعودية، وهن روند كساب، لانا فراس وبانة البيطار، على أن يعدن لاحقا للمشاركة في المباراتين الوديتين بالتوقف الدولي مع هونغ كونغ نهاية الشهر الحالي.
ومن المتوقع أن تنضم المدافعة لانا فراس وحارسة المرمى روند كساب لفريقيهما في الدوري السعودي الممتاز، فيما ستنضم المهاجمة بانة البيطار لأحد فرق دوري الدرجة الأولى.
وأسهمت بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية، التي أقيمت الشهر الماضي في عمان، بوضع بعض اللاعبات المحليات ضمن اهتمامات أندية سعودية من أجل التفاوض معهن؛ حيث حصلت البيطار على جائزة أفضل لاعبة في البطولة مع فريق عمان اف سي، وبرزت زميلتها كساب بين الخشبات الثلاث مع اف سي وقادته للمشهد الختامي، والحال ينطبق على لانا فراس التي توجت باللقب مع فريق الاتحاد.
وتشرف على تدريب فريق أهلي جدة، المدربة الأردنية منار فريج للموسم الثاني على التوالي، كما تتولى المدربة آلاء أبو قشة قيادة فريق العلا في دوري الدرجة الأولى، علما أنها قادت فريق الرياض الموسم الماضي في "الأولى"، وصعدت معه إلى المحترفات. وانتقلت المدافعة هيا خليل، مؤخرا، لفريق التقدم الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى، فيما انضمت المدافعة آية المجالي إلى فريق الأهلي قادمة من فريق الاتحاد، الذي لعبت في صفوفه الموسم الماضي بالدوري السعودي.
وتواصلت مسيرة حارسة المرمى ملك شنك وزميلتها شهناز جبرين مع فريق الاتحاد لموسم آخر، والحال ذاته ينطبق على مي سويلم مع فريق الشباب، والمهاجمة ميساء جبارة مع فريق النصر، ليبلغ عدد اللاعبات المحليات المتواجدات في البطولات السعودية 8 لاعبات، وهو رقم عال وغير مسبوق للاعبات الأردنيات المحترفات في الخارج، مع ذكر اللاعبة سارة أبو صباح التي تلعب مع يونيون برلين الألماني.

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