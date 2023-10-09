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آلية تعامل إدارة الفيصلي مع قضية المدرب تثير تفاعل الجمهور

10/9/2023 2:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






لم تحسم إدارة النادي الفيصلي خلال اجتماعها الرسمي الأخير والاجتماعات عير الرسمية والمشاورات الطويلة، مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي غازي الغرايري، سواء بالإقالة او تجديد الثقة، وبقيت الجماهير الفيصلاوية في حيرة من أمرها، في ظل تضارب الأخبار، وعدم وجود مصدر رسمي يتحدث عن توجهات الإدارة بخصوص الجهاز الفني بعد 3 خسائر صعبة أمام الوحدات في منافسات دوري المحترفين بنتيجة 3-2، وفريق ناساف الأوزبكي بهدف وحيد، والشارقة الإماراتي بالنتيجة نفسها.
وتسبب غياب الخطوات المدروسة والغموض في التعامل مع قضية الأجهزة الفنية وتغيرها، ردود فعل لدى الجماهير التي تمنت من الإدارة القيام بعمل احترافي أفضل يليق بعراقة النادي.
ونشر موقع النادي على "الفيسبوك" أول من أمس، خبر تشكيل لجنة فنية تضم كلا من: حسام سنقرط ومحمد خميس لمتابعة أمور نشاط كرة القدم كافة، في النادي سواء فيما يتعلق بالفريق الأول والفئات العمرية وتقديم المشورة الفنية لمجلس الإدارة والبدء بتأسيس نواة لدائرة فنية متكاملة داخل النادي، ولم يتطرق الخبر لموضوع الجهاز الفني.
وبين مصدر مقرب من أحد أعضاء اللجنة لـ"الغد"، أن ثنائي اللجنة خميس وسنقرط تلقيا اتصالا هاتفيا للمشاركة في اللجنة الفنية، ليعلنا موافقتهما على الفكرة، على أن يتم طرح الأمور الفنية كافة، خلال الجلسة التي عقدت في مقر النادي، وأنهما يتحفظان على بقاء المدير الفني غازي الغرايري مديرا فنيا للأزرق في ظل التراجع الفني الكبير لأداء الفريق الذي يملك لاعبين على مستويات فنية مميزة في الخطوط كافة.
وارتفعت أصوات جماهير الفيصلي، للمطالبة بضرورة البحث عن مدير فني جديد يساهم في تحقيق أمنيات الجماهير في إبراز قدرات وإمكانيات اللاعبين الفنية، وإعادة الفريق لسكة الانتصارات في دوري أبطال آسيا، وتغير الصورة الباهتة، الذي ظهر عليها الفيصلي في الفترة الأخيرة، حيث فقد لمساته الجميلة وأداءه المعروف عنه، منذ تولي الغرايري مهمة القيادة الفنية قبل شهر ونصف خلفا لجمال أبو عابد، الذي قاد الفيصلي لاسترداد لقب بطولة دوري المحترفين في الموسم الماضي، وحصل معه على لقب بطولة الدرع للموسم الحالي.
وفتحت إدارة النادي خلال الأيام الماضية، قنوات مع عدد من المديرين الفننين المحليين والعرب، ومنها جمال محمود ووسام رزق الذي يؤكد مصدر قريب من المفاوضات بين رزق وإدارة النادي، أن الأيام المقبلة ربما تشهد اتفاقا بين الجانبين.
وأكد نجم الفريق والمنتخب الوطني السابق جريس تادرس، أن ما قدمه الغرايري منذ توليه الإدارة الفنية للفيصلي يجعل المطالبة بإقالته مطلبا من منظومة الفيصلي كافة، وبين في حديث لـ"الغد"، أن المستوى الفني للفريق لا يدعو للتفاؤل، ولم يظهر الفيصلي في منافسات الدوري ودوري أبطال آسيا بالصورة الفنية والبدنية المطلوبة.
وأضاف: مطالبات الجماهير بتغيير الجهاز الفني منطقية بعد أكثر من شهر ونصف على تواجد الغرايري على رأس القيادة الفنية.
ويرى المشجع الفيصلاوي أمجد بني حسن، أن إدارة النادي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تراجع الأداء الفني للفريق، والخسائر في الدوري ودوري أبطال آسيا، بعد الاستعجال في التعاقد مع مدير فني أبرز معالم سيرته الذاتية إقالات مستمرة بعد اشهر من كل مهمة جديدة، وطالب بني حسن الإدارة بالبحث عن مدرب محلي يقود الفيصلي في المرحلة المقبلة.
وترى المشجعة الفيصلاوية بيان عمر الفاعوري، أن "المكتوب مقروء من عنوانه"، حيث لا إضافة فنية ولمسات من الجهاز الفني بقيادة غازي الغرايري، المتابع لمباريات الفيصلي الأخيرة في الدوري والبطولة الآسيوية يرى بكل وضوح أن توظيف اللاعبين خصوصا في الناحية الهجومية ضعيف والقراءة الفنية للغرايري شبه معدومة.
من جانبه يخالف المشجع محمد العبادي، معظم توجهات وآراء الجماهير، ويرى ان إدارة النادي برئاسة المهندس نضال الحديد، تعمل بمنطقية، وتغيير الجهاز الفني في هذا الوقت سينعكس سلبيا على الأداء الفني للفريق، الذي تنتظره مهمة صعبة أمام فريق السد القطري يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وطالب العبادي الإدارة بتجديد الثقة للغرايري للفترة المقبلة.
واستغرب المشجع محمود الطراونة، غياب الإدارة عن المشهد خلال الأيام الماضية، وعدم الخروج للجماهير لتوضيح موضوع المدير الفني، ومدى صحة المفاوضات مع جمال محمود ووسام رزق، وقال الطراونة: "هل وصلت الأمور إلى حد ترك جماهير الفريق لوسائل التواصل الاجتماعي للبحث ومعرفة أخبار النادي وخصوصا خبر إقالة أو تجديد الثقة بالمدير الفني.


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