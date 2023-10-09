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حوارة بعد انفصال بني عبيد.. بديل إنقاذ مشاريع إربد المهمل

10/9/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- اصطدمت جهود بلدية اربد التي بذلتها عبر سنوات طويلة من أجل تهئية المناطق الواقعة جنوب المدينة لتكون اربد الجديدة، بقرار فصل هذه المناطق اداريا عنها، واحالتها تحت مسؤولية بلدية ما تعرف بـ" بني عبيد"، في توجه أنهى طموح إنشاء العديد من المشاريع التنموية المستقبلية للبلدية.
وكانت بلدية اربد وعلى مدار أكثر من عشرين عاما استثمرت جهودها وانفقت ملايين الدنانير بتحسين مناطق تابعة اداريا لها وتقع جغرافيا ضمن أراضي لواء بني عبيد، تحت رؤية مستقبلية بان تكون حاضنة للعديد من المشاريع التنموية كونها تضم مساحات أراضي ببنية تحتية مهيئة.
الآن وبعد الفصل، لم يعد بإمكان بلدية اربد إقامة أي مشروع في تلك المناطق في حين باتت مطالبة بالبحث عن مناطق استثمار جديدة اذا ما أرادت المضي بمشاريع تنموية ومنها علي سبيل المثال السوق المركزي ومشروع البوليفارد والمشروع القطار والتي توقف تنفيذها.
على ضوء هذه المعطيات، بدأت الأنظار تتجه نحو مناطق بديلة، وسط آمال بأن تحظى بأهمية لتكون مهيئة لاستقبال أي مشاريع مستقبلية، في وقت ما تزال فيه هذه المناطق تشكو من تردي مستوى الخدمات والبنية التحتية.
وتأتي منطقة حوارة كخيار استراتيجي يخدم هذا التوجه، وهو الامر الذي يقره الناطق الاعلامي باسم البلدية غيث التل الذي أكد أن" البلدية باتت محصورة في خياراتها بعد أن تم فصل مناطق لواء بني عبيد عنها".
وقال التل، "حوارة خيار استراتيجي للبلدية، هذا الأمر يتطلب مزيدا من الدراسة والوقت".
التل الذي أوضح أن ما يجعل حوارة خيار استراتيجي ومنطقة بديلة لمشاريع البلدية المستقبلية احتوائها على أراض ومساحات شاسعة فارغة، إذ إن ما تشكله نسبة العمران من مساحة الارض الكلية لا تتجاوز 15 %".
إدراك البلدية لأهمية حوارة تخالفه اوضاعها، وفق ما يراه سكان قالوا لـ"الغد"، "هناك إهمال من قبل البلدية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنطقة".
ولفت هؤلاء السكان إلى أن "المنطقة تعاني من تردي بنيتها التحتية وتراجع بمستوى النظافة".
وحسب سكان فإن حركة التمدد العمراني كانت قبل مدة ليست ببعيدة تتجه نحو مناطق جنوب مدينة اربد، الأمر الذي أسهم في حركة عمرانية كبيرة في مناطق لواء بني عبيد بفعل ما قامت به البلدية من تقسيم للأراضي وإدخال بعض الأحواض للتنظيم، وخدمة هذه المناطق ببنية تحتية مميزة، مؤكدين أنه وبعد انفصال اللواء يجب أن يتجه التطوير إلى المناطق الشرقية وفي مقدمتها حوارة.
ويشكو سكان حوارة من تهالك البنية التحتية للشوارع بفعل ما خلفه مشروع وصلات المياه المنزلية من جهة وعدم تنفيذ خلطات إسفلتية لشوارع المنطقة منذ مدة طويلة من جهة اخرى، إضافة إلى شكاوى من سوء الوضع البيئي في البلدة نتيجة تراكم النفايات احيانا.
وتزيد معاناة السكان الذي يقدر عددهم بنحو 30 ألف نسمة، في فصل الشتاء مع تساقط الامطار، بعد أن تتحول الحفر المنتشرة بالشوارع إلى مصائد للمشاة والمركبات.
في الاثناء، يطالب سكان بضرورة زيادة المخصصات السنوية في موارنة البلدية حتى تتمكن من إقامة مشاريع خدماتية في المنطقة وتتناسب مع الكثافة السكانية وما تشهده من توسع عمراني، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالواقع البيئي من خلال زيادة عدد عمال الوطن والحاويات وعدد كابسات النظافة.
وأشاروا إلى أن المنطقة شهدت بعض التحسينات في الآوانة الأخيرة كتعبيد بعض الشوارع في بالخلطات الإسفلتية وترقيع بعضها الآخر، لكن هذا ليس كافيا في ظل ما عانته المنطقة منذ سنوات من ما اسموه بـ"تهميش كامل" تسبب بتهالك الشوارع الرئيسة والفرعية.
يقول محمد غرايبة من سكان حوارة إن الانتشار اللافت للمحال التجارية وزيادة عدد الأبنية يفرض زيادة رفد موازنة البلدية بمبالغ مالية كبيرة من خلال رسوم الترخيص والمسقفات والضرائب وبالتالي توجيه هذه المبالغ نحو تحسين واقع الشوارع المتردي.
وأشار إلى أن البلدة أصبحت الواجهة الوحيدة لإقامة المشاريع التنموية بعد انفصال بلدات بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى، وهناك حركة نشطة تشهدها المنطقة من إقامة المشاريع الإسكانية وهذا يتطلب من بلدية اربد إيلاء مزيدا من الاهتمام بالمنطقة.
وطالب الغرايبة بإدخال الأحواض إلى داخل التنظيم واستحداث طرق جديدة في المنطقة حتى يتمكن المواطن من الوصول إليها، مشيرا إلى أن طرق قامت البلدية بفتحها مؤخرا ووضع مادة "البيس كوروس" وتركتها دون تعبيد بالخلطات الإسفلتية، ما سيؤدي إلى انجرافها في فصل الشتاء.
وطالب علي الشطناوي بإيلاء الواقع البيئي في المنطقة مزيد من الاهتمام في ظل انتشار النفايات في الشوارع وتراكمها في الحاويات، لافتا إلى أن هناك نقصا كبيرا في عدد الحاويات، إضافة إلى أن هناك بعض الحاويات مهترئة بحاجة إلى استبدال.
بالعودة إلى ما قاله الناطق الإعلامي في بلدية اربد الكبرى غيث التل فإن البلدية خصصت لمنطقة حوارة 3 آليات تعمل في مجال جمع النفايات وهما كابستان للنفايات وسيارة لنقل النفايات وجمعها من بين الأحياء، إضافة لوجود قسم بيئة متكامل في المنطقة يعمل به 12 عامل وطن يقومون بكنس وجمع النفايات علماً أن معظم مساحة المنطقة عبارة عن أراض خالية من السكان.
وأضاف أن البلدية قامت بتعبيد طرق رئيسة داخل المنطقة من أبرزها شارع العشرين فيما نفذت دائرة التنفيذ والصيانة أعمال فتح وصيانة وتعبيد طرق منذ بدء العام الحالي بقيمة تجاوزت 200 ألف دينار أردني، بانتظار إحالة عدد أخر من العطاءات لبدء العمل في شوارع وطرق أخرى داخل المنطقة.
وأشار إلى أن دائرة الأشغال الهندسية بالبلدية نفذت عطاءات داخل منطقة حوارة بقيمة قاربت نصف مليون دينار توزعت بين خلطات إسفلتية بسماكة 7سم، وخلطات إسفلتية بسماكة 5سم، وفرش مادة البيس كورس في عدد من الطرق المستحدثة وصيانة شاملة للشوارع وصيانة أجزاء من الطرق "ترقيع"، ورفع مناهل.
وأوضح أن البلدية قامت برفع العديد من الأحواض في البلدة من أجل إدخالها للتنظيم حتى يتمكن المواطنين من التوسع العمراني وقدرة البلدية على فتح الشوارع وتعبيدها، إلا أن الوزارة ترفض إدخالها للتنظيم بحجة أنها أراض زراعية.
وأكد انه وبعد انفصال بلدية بني عبيد عن اربد الكبرى فإن الحركة العمرانية تتجه نحو المناطق الشرقية القريبة من مدينة اربد، مبينا أن البلدية تفكر بإنشاء مشاريع استثمارية في المنطقة وخصوصا السوق الشعبي ومسلخ الدواجن بالقرب من سوق الشاحنات في حال توفر الدعم المالي.

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