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ثلاثة باحثين من مؤتة بقائمة الأكثر تأثيرا عالميا

10/9/2023 2:28:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الكرك- أُدرجت أسماء ثلاثة من باحثي وأكاديميي جامعة مؤتة ضمن قائمة أفضل 2 % من الباحثين عالمياً وأكثرهم تأثيراً حسب التصنيف السنوي لجامعة ستانفورد الأميركية للعام 2023 وهم الدكتور أحمد الحسنات من كلية تكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد العبادلة من كلية تكنولوجيا المعلومات والدكتور سعد الرواشدة
من كلية الهندسة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور سلامه النعيمات إن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً لتطوير البيئة التعليمية والبنية التحتية والمختبرات العلمية.
كما أنها تعمل باستمرار من خلال عمادة البحث العلمي وبالتعاون مع كليات الجامعة على تحفيز الباحثين و تشجيعهم على البحث والابتكار والإبداع.-(بترا)

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