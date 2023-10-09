ثلاثة باحثين من مؤتة بقائمة الأكثر تأثيرا عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الكرك- أُدرجت أسماء ثلاثة من باحثي وأكاديميي جامعة مؤتة ضمن قائمة أفضل 2 % من الباحثين عالمياً وأكثرهم تأثيراً حسب التصنيف السنوي لجامعة ستانفورد الأميركية للعام 2023 وهم الدكتور أحمد الحسنات من كلية تكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد العبادلة من كلية تكنولوجيا المعلومات والدكتور سعد الرواشدة
من كلية الهندسة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور سلامه النعيمات إن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً لتطوير البيئة التعليمية والبنية التحتية والمختبرات العلمية.
كما أنها تعمل باستمرار من خلال عمادة البحث العلمي وبالتعاون مع كليات الجامعة على تحفيز الباحثين و تشجيعهم على البحث والابتكار والإبداع.-(بترا)
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