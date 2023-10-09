سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 20 نقطة

سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 20 نقطة
التاريخ
10/9/2023 2:26:56 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر خاسرا 20 نقطة عند مستوى 10575 وبتداولات بلغت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 133شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.
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