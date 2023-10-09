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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 20 نقطة

10/9/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر خاسرا 20 نقطة عند مستوى 10575 وبتداولات بلغت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 133شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

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