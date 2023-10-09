لازوردي تستعرض مجموعاتها المذهلة من مجوهرات الذهب والألماس في TFWA بمدينة كان

MENAFN - Al Watan) شاركت "لازوردي" العلامة الرائدة في عالم المجوهرات، في المعرض والمؤتمر العالمي "TFWA” الذي استضافته مدينة كان الفرنسية، لتقديم مجموعاتها الرائعة من المجوهرات المصنوعة من الذهب والألماس المصممة خصيصًالـ"تجارة التجزئة للسفر". وأكد الرئيس التنفيذي، سليم شدياق، حرص لازوردي على تكريس جهودها لتعزيز سمعتها ومكانتها المرموقة في التميز والابتكار في صناعة المجوهرات.

وتلتزم "لازوردي" بالتعاون مع المزيد من شركاء البيع في مجال "تجارة التجزئة للسفر "، لتصميم مجموعات حصرية تلبي الأذواق المتنوعة للعملاء. كما أن الخطط التوسعية للعلامة التجارية تمتد إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، حيث تهدف بتنويع تصاميمها إلى تلبية الطلب على المجوهرات الملائمة لجميع المناسبات.

وقال شدياق: "نحن متحمسون لفرصة تقديم مجموعاتنا المذهلة من المجوهرات إلى جمهور عالمي". "إن التزامنا بالتميز لا يتزعزع، ونحن واثقون من أن حرفيتنا سوف تلقى استحسان العملاء في جميع أنحاء العالم".كماحظيت "لازوردي" باهتمام كبير بتصاميمها الحصرية من قبل بائعيالتجزئة للسفر.

ومن جهتها أضافت رئيس قسم البيع بالتجزئة العالمي للسفر، مارتين لاروك:"تلقينا استفسارات تجارية جديدة من قبل مختلف متاجر البيع بالتجزئة للسفر-خاصةً في مجال رحلات السفر البحرية ورحلات الطيران-" وأضافت: "يتلاقى نهج لازوردي مع تجارة التجزئة للسفر، وقد قدم المعرض لنا منصة ممتازة لعرض تصاميمنا الرائعة للمجوهرات الذهبية والماسية، التي نقوم بتصميمها بالتعاون مع شركائنا".

وقد منحت "لازوردي" جائزة "Go for Gold" في المعرض والمؤتمر العالمي TFWA من قبل شركة "CHRISTINE MARTIN CONSULTS LTD"، ويعكس هذا التكريم التزام "لازوردي" بتقديم الجودة والابتكار في عالم بيع التجزئة للسفر.

عن "لازوردي":

"لازوردي" هو اسم رائد في صناعة المجوهرات، عرفت بالتزامها بالحرفية والجودة والابتكار، بمجموعات متنوعة من المجوهرات المصنوعة من الذهب والألماس، وتأتي "لازوردي" في طليعة الشركات التي تصنع قطعا خالدة تأسر قلوب العملاء في جميع أنحاء العالم.