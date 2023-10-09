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سيطرة زرقاء على التاسعة

10/9/2023 2:26:42 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر نجوم الهلال على التشكيل المثالي للجولة التاسعة لدوري روشن السعودي، بوجود الرباعي ميشايل ديلجادو وسيرجي سافيتش وسالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش، وشهد وجودا مغربيا مميزا عن طريق مدافع الوحدة جواد الياميق، ومدافع الشباب رومان سايس.
وغاب نجوم الأهلي عن التشكيل رغم تفوقه على جاره الاتحاد في ديربي جدة، كما غاب نجوم النصر بعد التعادل مع أبها
وضم التشكيل المثالي للجولة، حارس الخليج، البوسني إبراهيم سيهيتش، وفي الدفاع لاعبو الشباب، البرازيلي إياجو سانتوس، والمغربي رومان سايس، ومواطنه لاعب الوحدة جواد الياميق، ومدافع الفتح فهد الحربي.
وفي الوسط وجد لاعبي الهلال، البرازيلي ميشايل ديلجادو، والصربي سيرجي سافيتش، والدولي سالم الدوسري، ونجم التعاون، الإسباني ألفارو ميدران، أما الهجوم فتكون من لاعب الهلال الصربي ألسكندر ميتروفيتش، ولاعب ضمك الجامبي أسان سيساي.

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