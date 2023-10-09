سيطرة زرقاء على التاسعة

(MENAFN
- Al Watan) سيطر نجوم الهلال على التشكيل المثالي للجولة التاسعة لدوري روشن السعودي، بوجود الرباعي ميشايل ديلجادو وسيرجي سافيتش وسالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش، وشهد وجودا مغربيا مميزا عن طريق مدافع الوحدة جواد الياميق، ومدافع الشباب رومان سايس.
وغاب نجوم الأهلي عن التشكيل رغم تفوقه على جاره الاتحاد في ديربي جدة، كما غاب نجوم النصر بعد التعادل مع أبها
وضم التشكيل المثالي للجولة، حارس الخليج، البوسني إبراهيم سيهيتش، وفي الدفاع لاعبو الشباب، البرازيلي إياجو سانتوس، والمغربي رومان سايس، ومواطنه لاعب الوحدة جواد الياميق، ومدافع الفتح فهد الحربي.
وفي الوسط وجد لاعبي الهلال، البرازيلي ميشايل ديلجادو، والصربي سيرجي سافيتش، والدولي سالم الدوسري، ونجم التعاون، الإسباني ألفارو ميدران، أما الهجوم فتكون من لاعب الهلال الصربي ألسكندر ميتروفيتش، ولاعب ضمك الجامبي أسان سيساي.
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