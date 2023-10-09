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Epik يتصدر App Store

10/9/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق تطبيق تحرير الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ((إي. بي. آي. كيه)) (إيبيك) انتشارا هائلا، ليصبح أكثر التطبيقات تنزيلا من متجر ((آب ستور)) الإلكتروني.
ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ((ألبوم صور)) خاص بهم مستوحى من أجواء تسعينيات القرن العشرين. وكما هو الحال في التطبيقات التي حققت شعبية أخيرا، يعمل إيبيك على السماح للمستخدمين بتحميل سلسلة من الصور الذاتية (سيلفي)، ثم يستخدمها التطبيق في توليد ألبوم صور للمستخدم في أوضاع مختلفة، وبأشكال وقصات شعر متنوعة.
وقد طورت شركة سنو كوربوريشن، الموجود مقرها في نيويورك، إيبيك. وخلال الأسابيع الأخيرة، حقق تطبيق الصور نجاحا هائلا على متجر ((آب ستور))، حيث أصبح التطبيق الأكثر تنزيلا على المتجر الذي يعمل على أجهزة آبل الذكية مثل هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد. في المقابل، يحتل التطبيق المركز الـ37 على المتجر الإلكتروني ((بلاي ستور)) للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من غوغل.
وبحسب بيانات شركة دراسات السوق ((آب توبيا))، تم تنزيل إيبيك 92.3 مليون مرة منذ طرحه في أغسطس 2021، منها 4.7 ملايين مرة في الولايات المتحدة. مع ذلك، بدأ التطبيق يحقق شعبية واسعة 19 سبتمبر الماضي، ثم استمر انتشاره الهائل في الأيام العشرة التالية.

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