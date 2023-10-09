Epik يتصدر App Store

(MENAFN
- Al Watan) حقق تطبيق تحرير الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ((إي. بي. آي. كيه)) (إيبيك) انتشارا هائلا، ليصبح أكثر التطبيقات تنزيلا من متجر ((آب ستور)) الإلكتروني.
ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ((ألبوم صور)) خاص بهم مستوحى من أجواء تسعينيات القرن العشرين. وكما هو الحال في التطبيقات التي حققت شعبية أخيرا، يعمل إيبيك على السماح للمستخدمين بتحميل سلسلة من الصور الذاتية (سيلفي)، ثم يستخدمها التطبيق في توليد ألبوم صور للمستخدم في أوضاع مختلفة، وبأشكال وقصات شعر متنوعة.
وقد طورت شركة سنو كوربوريشن، الموجود مقرها في نيويورك، إيبيك. وخلال الأسابيع الأخيرة، حقق تطبيق الصور نجاحا هائلا على متجر ((آب ستور))، حيث أصبح التطبيق الأكثر تنزيلا على المتجر الذي يعمل على أجهزة آبل الذكية مثل هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد. في المقابل، يحتل التطبيق المركز الـ37 على المتجر الإلكتروني ((بلاي ستور)) للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من غوغل.
وبحسب بيانات شركة دراسات السوق ((آب توبيا))، تم تنزيل إيبيك 92.3 مليون مرة منذ طرحه في أغسطس 2021، منها 4.7 ملايين مرة في الولايات المتحدة. مع ذلك، بدأ التطبيق يحقق شعبية واسعة 19 سبتمبر الماضي، ثم استمر انتشاره الهائل في الأيام العشرة التالية.
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