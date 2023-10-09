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3 مستويات لاختبار خدمة X

10/9/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت شركة ((X)) المعروفة سابقاً بـ((تويتر)) والمملوكة لإيلون ماسك أنها تختبر ثلاثة مستويات من الخدمة المتميزة، التي ستمكن الشركة من تحصيل مبالغ متفاوتة من العملاء بحسب حجم الإعلانات التي يتم عرضها.
وقالت الشركة، سيتم تقسيم الخطة المتميزة، البالغة تكلفتها الشهرية حالياً 7.99 دولارات إلى خدمة بسيطة وقياسية وعالية، بحسب ما أعلنت الشركة خلال مؤتمر صحافي يوم الخميس، وفقاً لشخص تواصل عبر الهاتف.
وأضافت الشركة في تحديث للمصرفيين عن الجهود المبذولة لتنشيط إيراداتها، أنه في الوقت الذي يعود فيه المعلنون إلى منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم ((تويتر))؛ فإنهم سيتحملون تكاليف أقل من ذي قبل.
وخلال المؤتمر الصحافي قدمت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو، التي انضمت إلى الشركة في يونيو الماضي، نظرة عامة متفائلة. وقالت: ((إن الإيرادات تنمو بأرقام فردية مرتفعة على أساس ربع سنوي مدفوعة بالإعلانات وتراخيص البيانات والاشتراكات)).
وأوضحت ياكارينو أنه باستثناء تكلفة خدمة الديون؛ فإن الشركة ((تتمتع بالفعل بتدفق نقدي إيجابي، متوقعة أن نصل إلى هذا الإنجاز حتى مع تضمين الديون بحلول النصف الأخير من عام 2024)).
وستسمح الخطة ثلاثية المستويات للشركة بجذب المستهلكين ممن لا يرغبون في دفع السعر الكامل مقابل الخدمة المتميزة. وطرح إيلون ماسك أيضاً فكرة فرض رسوم رمزية على كل من يستخدم المنصة، وهي خطوة قال إنها ستساعد على التخلص من الحسابات المزيفة.

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