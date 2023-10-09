3 مستويات لاختبار خدمة X

(MENAFN
- Al Watan) أكدت شركة ((X)) المعروفة سابقاً بـ((تويتر)) والمملوكة لإيلون ماسك أنها تختبر ثلاثة مستويات من الخدمة المتميزة، التي ستمكن الشركة من تحصيل مبالغ متفاوتة من العملاء بحسب حجم الإعلانات التي يتم عرضها.
وقالت الشركة، سيتم تقسيم الخطة المتميزة، البالغة تكلفتها الشهرية حالياً 7.99 دولارات إلى خدمة بسيطة وقياسية وعالية، بحسب ما أعلنت الشركة خلال مؤتمر صحافي يوم الخميس، وفقاً لشخص تواصل عبر الهاتف.
وأضافت الشركة في تحديث للمصرفيين عن الجهود المبذولة لتنشيط إيراداتها، أنه في الوقت الذي يعود فيه المعلنون إلى منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم ((تويتر))؛ فإنهم سيتحملون تكاليف أقل من ذي قبل.
وخلال المؤتمر الصحافي قدمت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو، التي انضمت إلى الشركة في يونيو الماضي، نظرة عامة متفائلة. وقالت: ((إن الإيرادات تنمو بأرقام فردية مرتفعة على أساس ربع سنوي مدفوعة بالإعلانات وتراخيص البيانات والاشتراكات)).
وأوضحت ياكارينو أنه باستثناء تكلفة خدمة الديون؛ فإن الشركة ((تتمتع بالفعل بتدفق نقدي إيجابي، متوقعة أن نصل إلى هذا الإنجاز حتى مع تضمين الديون بحلول النصف الأخير من عام 2024)).
وستسمح الخطة ثلاثية المستويات للشركة بجذب المستهلكين ممن لا يرغبون في دفع السعر الكامل مقابل الخدمة المتميزة. وطرح إيلون ماسك أيضاً فكرة فرض رسوم رمزية على كل من يستخدم المنصة، وهي خطوة قال إنها ستساعد على التخلص من الحسابات المزيفة.
MENAFN09102023000089011017ID1107215526
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.