80 ألفا في التأمينات من ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد العاملين من ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 80435 موظفا، وسعت هيئة رعاية ذوي الإعاقة لجمع المعلومات حول هذه الفئة وذويهم عبر السجل الوطني الموحد ليكون مرجعا موثوقا للجهات التي تقدم خدماتها إليهم.
وانتهت الهيئة من العمل على المرحلة الأولى من السجل والربط مع بعض الجهات، وتقوم بالعمل حاليا على المرحلة الثانية والربط مع جهات إضافية.
التحديات
تتمثل أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في عدم توفر بنى تحتية تقنية متكاملة لكافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لذوي الإعاقة، مما قد يؤخر اكتمال السجل الوطني الموحد والذي يضم كافة بياناتهم، والمنظومة المعقدة للجهات ذات العلاقة بذوي الإعاقة، تؤدي إلى إحداث تدخلات وفجوات دون اعتماد حوكمة أو إستراتيجية مركزية، والتوزيع غير المتوازن للخدمات على مستوى المناطق وعدم وجود إدارة متكاملة للحالات والإدماج المحدود لذوي الإعاقة في الإستراتيجيات ذات الصلة، وغيرها من التحديات تحد من الوصول للخدمات، وانخفاض مستوى الوعى العام ومحدودية النقاش حول الإعاقة.
التوصيات
تقترح هيئة رعاية ذوي الإعاقة عددا من التوصيات التي بإمكانها حل هذه التحديات وتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها ورؤيتها لمستفيديها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وهي كالتالي:
حث الجهات على أتمتة خدماتها وتوفير البيانات للربط بالسجل الوطني الموحد، بالإضافة إلى الاستجابة لجمع أي بيانات تخص الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة لإصدار التقارير الازمة، وتخصيص حزمة منافع طبية تتلائم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم الأولوية في التأمين الطبي، والتأكيد على الجهات الحكومية بضرورة تطبيق معايير الوصول الشامل.
إجمالي ذوي الإعاقة في السعودية 655548
الذكور 315359
الاناث 311001
غير محدد 29188
MENAFN09102023000089011017ID1107215523
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