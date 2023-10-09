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80 ألفا في التأمينات من ذوي الإعاقة

10/9/2023 2:26:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد العاملين من ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 80435 موظفا، وسعت هيئة رعاية ذوي الإعاقة لجمع المعلومات حول هذه الفئة وذويهم عبر السجل الوطني الموحد ليكون مرجعا موثوقا للجهات التي تقدم خدماتها إليهم.
وانتهت الهيئة من العمل على المرحلة الأولى من السجل والربط مع بعض الجهات، وتقوم بالعمل حاليا على المرحلة الثانية والربط مع جهات إضافية.
التحديات
تتمثل أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في عدم توفر بنى تحتية تقنية متكاملة لكافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لذوي الإعاقة، مما قد يؤخر اكتمال السجل الوطني الموحد والذي يضم كافة بياناتهم، والمنظومة المعقدة للجهات ذات العلاقة بذوي الإعاقة، تؤدي إلى إحداث تدخلات وفجوات دون اعتماد حوكمة أو إستراتيجية مركزية، والتوزيع غير المتوازن للخدمات على مستوى المناطق وعدم وجود إدارة متكاملة للحالات والإدماج المحدود لذوي الإعاقة في الإستراتيجيات ذات الصلة، وغيرها من التحديات تحد من الوصول للخدمات، وانخفاض مستوى الوعى العام ومحدودية النقاش حول الإعاقة.
التوصيات
تقترح هيئة رعاية ذوي الإعاقة عددا من التوصيات التي بإمكانها حل هذه التحديات وتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها ورؤيتها لمستفيديها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وهي كالتالي:
حث الجهات على أتمتة خدماتها وتوفير البيانات للربط بالسجل الوطني الموحد، بالإضافة إلى الاستجابة لجمع أي بيانات تخص الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة لإصدار التقارير الازمة، وتخصيص حزمة منافع طبية تتلائم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم الأولوية في التأمين الطبي، والتأكيد على الجهات الحكومية بضرورة تطبيق معايير الوصول الشامل.
إجمالي ذوي الإعاقة في السعودية 655548
الذكور 315359
الاناث 311001
غير محدد 29188

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