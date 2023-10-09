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مستحضرات تجميل عمرها 2000 عام

10/9/2023 2:26:31 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف علماء الآثار بقايا مستحضرات تجميل ومكياج قديمة كانت تستخدمها الرومانيات منذ أكثر من 2000 عام، وفق صحيفة ((مترو)).
وعثر العلماء على هذه الاكتشافات ضمن بقايا سوق عمره 2000 عام شرق معبد زيوس المحفوظ جيدًا في الأناضول، وهو موقع خضع للتنقيب المكثف منذ إعادة اكتشافه في عام 1998.
ووجد علماء الآثار 10 ألوان مختلفة من أصباغ المكياج الرومانية القديمة، معظمها ظلال من اللونين الأحمر والوردي، إضافة إلى المجوهرات وزجاجات العطور، وغيرها من الآثار التجميلية.
كما عثروا أيضًا على خرزات مختلفة تنتمي إلى منتجات مثل دبابيس الشعر والقلائد التي تستخدمها النساء، وأكد جوخان كوسكون، عالم الآثار في جامعة دوملوبينار ورئيس فريق التنقيب لوسائل إعلام محلية، أن البقايا كانت بالفعل مواد مكياج تستخدمها الرومانيات، وفي الإمبراطورية الرومانية غالبًا ما كانت مواد التجميل، مثل أحمر الخدود وظلال العيون، توضع داخل أصداف المحار لاستخدامها.

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