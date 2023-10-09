سرق بنكا واصطدم بشجرة

(MENAFN
- Al Watan) قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا يشتبه في سرقته سيارة بولاية كونيتيكت، وداخلها طفل يبلغ من العمر 17 شهرا في المقعد الخلفي، ثم سرق بنكا، توفي بعد أن اصطدمت السيارة بشجرة.
وذكرت الشرطة في وندسور أنها تلقت بلاغا بعد التاسعة صباحا بقليل يوم الأربعاء يفيد بأن شخصا ما سرق سيارة من خارج مدرسة، وكان بها طفل في المقعد الخلفي. وبعد فترة قصيرة، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك، واصطدام سيارة بشجرة.
وقال الضابط نيكولاس دالي في بيان: ((بينما جمع الضباط المعلومات في كل موقع، أصبح من الواضح أن الحوادث الثلاث مرتبطة ببعضها البعض)).
ولفتت الشرطة إلى أنها تعتقد أن المشتبه به سرق السيارة من أمام المدرسة قبل أن يسطو على البنك، ثم هرب بعد ذلك واصطدم بالسيارة المسروقة، وكان الطفل لا يزال داخلها.
وقد تم إعلان وفاة المشتبه به، الذي لم يتم كشف هويته، في مكان الحادث.
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