إل جي تُغني مجموعة حلولها المتكاملة عبر إطلاق جهاز اللافتات MICRO LED الجديد لتعزيز الإنتاجية

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- AETOSWire) أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن إطلاق LG MAGNIT All-in-One (طراز LAAA) حل اللافتات ذو شاشة Micro LED. ويُعدّ هذا الطراز الرائع مقاس 136 بوصة مثالياً لقاعات اجتماعات الشركات، فهو يجمع بين الشاشة المتطورة التي تتميز بتقنية Micro LED من "إل جي" ومساحة بكسل تبلغ 1.56 ملم مع وحدة تحكم ومكبر صوت مدمَجَين. ويوفر جهاز LG MAGNIT All-in-One إلى جانب جودة الصورة الرائعة تجربة مستخدم مريحة مع نظام webOS الذي يتوافق مع أنظمة التحكم بالصوت والفيديو وسهولة التثبيت.
توفر تقنية شاشة Micro LED المتطورة من "إل جي" ألواناً سوداء عميقة وفاتحة زاهية ومفعمة بالحيوية في جهاز LG MAGNIT All-in-One. وتساعد تقنية Micro Pixel Pitch الخاصة بالشركة بتعزيز وضوح الألوان ودقتها، بينما تعمل تقنية محاذاة شرائح LED ومعالجتها على تحسين توحيد اللون الأبيض وتقليل تشوه الألوان، مما يوفر دقة صورة رائعة بزاوية عرض واسعة.
وإضافةً إلى جودة صورة Micro LED الاستثنائية، يمتاز جهاز LG MAGNIT All-in-One بسهولة تثبيته. وتعمل وحدة التحكم ومكبر الصوت المدمَجَين على تجنيب المستخدم تعقيدات توصيل وإدارة الكابلات المتعددة. وتتكون الشاشة مقاس 136 بوصة من خمس وحدات عرض LED تم تكوينها مسبقاً باستخدام عملية محاذاة وحدة "تقليل الفجوة" من "إل جي" والتي يمكن وصلها بسرعة وأمان بالإطار وإكمال التثبيت بعد ذلك عن طريق وصل الشاشة بمأخذ الطاقة عبر كابل تيار متردد واحد.
ويعد LG MAGNIT All-in-One حل العرض المناسب لقاعات اجتماعات الشركات حيث يعمل على تسهيل سير اجتماعات العمل. ومن خلال عجلة التمرير الموجودة في جهاز LG Magic Remote، يستطيع المستخدمون استكشاف وظائف الجهاز المتنوعة بسهولة ثم "الإشارة والنقر" للوصول إلى كل ما يحتاجون إليه بسرعة. إضافةً إلى ذلك، يتوافق الجهاز الجديد مع حل مشاركة الشاشة اللاسلكي LG One: Quick Share ونظام التحكم بأجهزة الصوت والفيديو المتصلة بالويب والذي يسمح بالإدارة الفعالة والتكامل مع مجموعة أجهزة الصوت والفيديو.
يضفي التصميم الجذاب والبسيط لجهاز LG MAGNIT All-in-One لمسة جمالية أنيقة على غرفة الاجتماعات. ولتسهيل الوصول إليه وسهولة استخدامه، توجد جميع توصيلات الواجهة في الجزء الأمامي من المنتج، كما توجد أزرار التحكم الأساسية على الجانب الأيمن من الإطار. ويأخذ جهاز LG MAGNIT All-in-One الجديد في الاعتبار أيضاً سلامة المستخدمين وبيئة التثبيت، كما اتضح خلال اجتيازه للاختبارات المتعلقة بانتشار اللهب على السطح والتوافق الكهرومغناطيسي*.
قال بايك كي مون، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال عرض المعلومات لدى شركة حلول الأعمال الإلكترونية في إل جي: "نهدف بعد الإطلاق الناجح لأحدث حلول LG MAGNIT إلى مواصلة توسيع وتعزيز مجموعة لافتات LED المتكاملة لدينا. "ونلتزم بتطوير حلول العرض المبتكرة التي تضمن جودة الصورة الممتازة والتركيب البسيط وسهولة الاستخدام تلبيةً لاحتياجات عملائنا وتعزيز قيمة أعمالهم".
للمزيد من المعلومات حول جهاز LG MAGNIT All-in-One، تفضلوا بزيارة LG .
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* حصل جهاز LG MAGNIT All-in-One على تصنيف "انتشار اللهب على السطح" (BS476 الجزء 7 الفئة 1) والتوافق الكهرومغناطيسي (EMC الفئة A).
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال
شركة إل جي لحلول الأعمال هي شريك موثوق يقدم المنتجات والحلول المبتكرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. استطاعت "إل جي" عبر محفظة منتجاتها الفريدة مثل لافتاتOLED و LED الرائدة في القطاع وحلول الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من صنع اسم رائد لنفسها في القطاع التجاري. كما تشمل حلول تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها إل جي شاشات اجتماعات الأعمال، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض، والأجهزة السحابية والشاشات الطبية وربوتات الأعمال التجارية وقد صُممت جميعها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والقيمة للعملاء. لمزيد من المعلومات عن إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال، يُرجى زيارة b
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