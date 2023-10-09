إل جي تُغني مجموعة حلولها المتكاملة عبر إطلاق جهاز اللافتات MICRO LED الجديد لتعزيز الإنتاجية

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن إطلاق LG MAGNIT All-in-One (طراز LAAA) حل اللافتات ذو شاشة Micro LED. ويُعدّ هذا الطراز الرائع مقاس 136 بوصة مثالياً لقاعات اجتماعات الشركات، فهو يجمع بين الشاشة المتطورة التي تتميز بتقنية Micro LED من "إل جي" ومساحة بكسل تبلغ 1.56 ملم مع وحدة تحكم ومكبر صوت مدمَجَين. ويوفر جهاز LG MAGNIT All-in-One إلى جانب جودة الصورة الرائعة تجربة مستخدم مريحة مع نظام webOS الذي يتوافق مع أنظمة التحكم بالصوت والفيديو وسهولة التثبيت.

توفر تقنية شاشة Micro LED المتطورة من "إل جي" ألواناً سوداء عميقة وفاتحة زاهية ومفعمة بالحيوية في جهاز LG MAGNIT All-in-One. وتساعد تقنية Micro Pixel Pitch الخاصة بالشركة بتعزيز وضوح الألوان ودقتها، بينما تعمل تقنية محاذاة شرائح LED ومعالجتها على تحسين توحيد اللون الأبيض وتقليل تشوه الألوان، مما يوفر دقة صورة رائعة بزاوية عرض واسعة.

وإضافةً إلى جودة صورة Micro LED الاستثنائية، يمتاز جهاز LG MAGNIT All-in-One بسهولة تثبيته. وتعمل وحدة التحكم ومكبر الصوت المدمَجَين على تجنيب المستخدم تعقيدات توصيل وإدارة الكابلات المتعددة. وتتكون الشاشة مقاس 136 بوصة من خمس وحدات عرض LED تم تكوينها مسبقاً باستخدام عملية محاذاة وحدة "تقليل الفجوة" من "إل جي" والتي يمكن وصلها بسرعة وأمان بالإطار وإكمال التثبيت بعد ذلك عن طريق وصل الشاشة بمأخذ الطاقة عبر كابل تيار متردد واحد.

ويعد LG MAGNIT All-in-One حل العرض المناسب لقاعات اجتماعات الشركات حيث يعمل على تسهيل سير اجتماعات العمل. ومن خلال عجلة التمرير الموجودة في جهاز LG Magic Remote، يستطيع المستخدمون استكشاف وظائف الجهاز المتنوعة بسهولة ثم "الإشارة والنقر" للوصول إلى كل ما يحتاجون إليه بسرعة. إضافةً إلى ذلك، يتوافق الجهاز الجديد مع حل مشاركة الشاشة اللاسلكي LG One: Quick Share ونظام التحكم بأجهزة الصوت والفيديو المتصلة بالويب والذي يسمح بالإدارة الفعالة والتكامل مع مجموعة أجهزة الصوت والفيديو.

يضفي التصميم الجذاب والبسيط لجهاز LG MAGNIT All-in-One لمسة جمالية أنيقة على غرفة الاجتماعات. ولتسهيل الوصول إليه وسهولة استخدامه، توجد جميع توصيلات الواجهة في الجزء الأمامي من المنتج، كما توجد أزرار التحكم الأساسية على الجانب الأيمن من الإطار. ويأخذ جهاز LG MAGNIT All-in-One الجديد في الاعتبار أيضاً سلامة المستخدمين وبيئة التثبيت، كما اتضح خلال اجتيازه للاختبارات المتعلقة بانتشار اللهب على السطح والتوافق الكهرومغناطيسي*.

قال بايك كي مون، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال عرض المعلومات لدى شركة حلول الأعمال الإلكترونية في إل جي: "نهدف بعد الإطلاق الناجح لأحدث حلول LG MAGNIT إلى مواصلة توسيع وتعزيز مجموعة لافتات LED المتكاملة لدينا. "ونلتزم بتطوير حلول العرض المبتكرة التي تضمن جودة الصورة الممتازة والتركيب البسيط وسهولة الاستخدام تلبيةً لاحتياجات عملائنا وتعزيز قيمة أعمالهم".

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* حصل جهاز LG MAGNIT All-in-One على تصنيف "انتشار اللهب على السطح" (BS476 الجزء 7 الفئة 1) والتوافق الكهرومغناطيسي (EMC الفئة A).

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال

شركة إل جي لحلول الأعمال هي شريك موثوق يقدم المنتجات والحلول المبتكرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. استطاعت "إل جي" عبر محفظة منتجاتها الفريدة مثل لافتاتOLED و LED الرائدة في القطاع وحلول الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من صنع اسم رائد لنفسها في القطاع التجاري. كما تشمل حلول تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها إل جي شاشات اجتماعات الأعمال، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض، والأجهزة السحابية والشاشات الطبية وربوتات الأعمال التجارية وقد صُممت جميعها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والقيمة للعملاء. لمزيد من المعلومات عن إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال، يُرجى زيارة b