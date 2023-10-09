المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 في أبوظبي

MENAFN - AETOSWire) المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 تحت شعار "تحفيز التفكير المستدام" يجذب أنظار أبوظبي كمركز تحول في قطاع التدقيق الداخلي. ويجمع أكثر من 1300 متخصص عالمي في مجال التدقيق الداخلي، للانطلاق بتألق في أرض الإمارات. برعاية ديوان المحاسبة وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، يستعرض المؤتمر الذي سيعقد في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس من 6 إلى 8 نوفمبر، استراتيجيات تحويلية ورؤى رائدة ستشكل مستقبل التدقيق الداخلي.

ومن المقرر أن يحفز المؤتمر المناقشات حول الذكاء الاصطناعي والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات وما بعدها، مما يمثل حقبة هائلة من التطور المعرفي.

"بيئة، كونها شريك الاستدامة لجمعية المدققين الداخليين في الإمارات، نعتبر أنفسنا رائدين في تعزيز جودة الحياة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نثمن بشدة مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي لقدرته على توحيد مبادئ الاستدامة والحوكمة. إن العلاقة بين الاستدامة والحوكمة تعتبر مفيدة للأطراف المعنية، حيث يتعين على الشركات دمج المبادئ المستدامة مع الحوكمة الفعالة لضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل وتحقيق تأثير فعّال." قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة.

"تلتزم EY بدعم الشركات في خلق قيمة مستدامة وتعزيز الاستدامة في خلق قيمة للأعمال. ندرك أن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية قد تطورت لتصبح عاملًا أساسيًا في اتخاذ القرارات وتحديد الأهداف الاستراتيجية للشركات. إنه لشرف لنا أن نشارك وندعم المؤتمر، وهو منصة مكرسة لتعزيز التميز في الاستدامة والتدقيق والإشراف المالي. نحن متحمسون لأن نكون جزءا من هذه الرحلة التحويلية نحو التميز والاستدامة للأجيال القادمة." قال ياسر أحمد، رئيس خدمات الاستدامة وتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY .

"من خلال التعاون والابتكار، يتم تحويل المؤتمر إلى منصة لتغيير قواعد اللعبة. إنه المكان الذي يتحقق فيه التحول من الأفكار إلى الأفعال. يسعدنا في كي بي إم جي أن نكون جزءاً من هذه المبادرة للمساهمة في النقاش حول تحديات الأعمال والتدقيق. نحن ملتزمون بتعزيز التعلم المستمر وتقديم الحلول المبتكرة. يعد هذا المؤتمر فرصة قيمة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون بين القادة والمهتمين في مجالات الأعمال والتدقيق. نحن في سعي متواصل لتحفيز التعلم المستمر وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التحول والتقدم." قال سودهير آرفيند، الشريك الرئيسي العالمي وقائد الحوكمة والمخاطر والحلول في كي.بي.إم.جي لوار جلف .

" في بروتيفيتي، نقدر شراكتنا مع جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، حيث نعمل معاً في مبادرات متنوعة لتعزيز مجتمع التدقيق الداخلي في المنطقة. يعد المؤتمر منصة مثالية لاكتساب رؤى حول أحدث الابتكارات والحلول المستدامة التي ستحدث ثورة في عالم الأعمال في المستقبل. يتعين على رؤساء التدقيق الداخلي أن يتبنوا هذه التغييرات وأن يستخدموا أحدث التقنيات، حيث ستضمن لهم الامتثال القوي وتخفيف المخاطر داخل مؤسساتهم، بالإضافة إلى تعزيز دورهم كشركاء استراتيجيين لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية." قال أريندام دي، دي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، شركة بروتيفيتي الشرق الأوسط .

وقال عدنان زيدي، شريك في برايس ووترهاوس كوبرز وعضو اللجنة التنفيذية ل جمعية المدققين الداخليين في الإمارات : "تفخر برايس ووترهاوس كوبرز بأن تكون الراعي الاستراتيجي لمؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي والذي سيعقد في الشرق الأوسط. سيقدم خبراؤنا ذوو المعرفة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتدقيق الداخلي أفكارهم ورؤاهم الحالية في جلسات مختلفة طوال الحدث والتي ستستمر في تشكيل أعمالنا ومستقبلنا الاقتصادي. ونتطلع إلى الاستماع إلى آراء العديد من المتخصصين في مجال المخاطر والتدقيق الداخلي في الوقت الذي نستكشف فيه موضوع فعالية هذا العام - تحفيز التفكير المستدام. ونود أن نهنئ جمعية المدققين الداخليين على عقد هذا المؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنواصل العمل عن كثب مع الجمعية للمساعدة في تشكيل مستقبل مهنة التدقيق الداخلي في منطقة الشرق الأوسط".

والرعاة للمؤتمر: جهاز الرقابة المالية ، كراعي ماسي. وولترز كلوير، كراعي بلاتيني. بينكس كراعي فضي. والعارضين جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال و يو.أتش.واي جيمس .