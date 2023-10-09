المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 في أبوظبي

(MENAFN
- AETOSWire) المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 تحت شعار "تحفيز التفكير المستدام" يجذب أنظار أبوظبي كمركز تحول في قطاع التدقيق الداخلي. ويجمع أكثر من 1300 متخصص عالمي في مجال التدقيق الداخلي، للانطلاق بتألق في أرض الإمارات. برعاية ديوان المحاسبة وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، يستعرض المؤتمر الذي سيعقد في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس من 6 إلى 8 نوفمبر، استراتيجيات تحويلية ورؤى رائدة ستشكل مستقبل التدقيق الداخلي.
ومن المقرر أن يحفز المؤتمر المناقشات حول الذكاء الاصطناعي والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات وما بعدها، مما يمثل حقبة هائلة من التطور المعرفي.
"بيئة، كونها شريك الاستدامة لجمعية المدققين الداخليين في الإمارات، نعتبر أنفسنا رائدين في تعزيز جودة الحياة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نثمن بشدة مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي لقدرته على توحيد مبادئ الاستدامة والحوكمة. إن العلاقة بين الاستدامة والحوكمة تعتبر مفيدة للأطراف المعنية، حيث يتعين على الشركات دمج المبادئ المستدامة مع الحوكمة الفعالة لضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل وتحقيق تأثير فعّال." قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة.
"تلتزم EY بدعم الشركات في خلق قيمة مستدامة وتعزيز الاستدامة في خلق قيمة للأعمال. ندرك أن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية قد تطورت لتصبح عاملًا أساسيًا في اتخاذ القرارات وتحديد الأهداف الاستراتيجية للشركات. إنه لشرف لنا أن نشارك وندعم المؤتمر، وهو منصة مكرسة لتعزيز التميز في الاستدامة والتدقيق والإشراف المالي. نحن متحمسون لأن نكون جزءا من هذه الرحلة التحويلية نحو التميز والاستدامة للأجيال القادمة." قال ياسر أحمد، رئيس خدمات الاستدامة وتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY .
"من خلال التعاون والابتكار، يتم تحويل المؤتمر إلى منصة لتغيير قواعد اللعبة. إنه المكان الذي يتحقق فيه التحول من الأفكار إلى الأفعال. يسعدنا في كي بي إم جي أن نكون جزءاً من هذه المبادرة للمساهمة في النقاش حول تحديات الأعمال والتدقيق. نحن ملتزمون بتعزيز التعلم المستمر وتقديم الحلول المبتكرة. يعد هذا المؤتمر فرصة قيمة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون بين القادة والمهتمين في مجالات الأعمال والتدقيق. نحن في سعي متواصل لتحفيز التعلم المستمر وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التحول والتقدم." قال سودهير آرفيند، الشريك الرئيسي العالمي وقائد الحوكمة والمخاطر والحلول في كي.بي.إم.جي لوار جلف .
" في بروتيفيتي، نقدر شراكتنا مع جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، حيث نعمل معاً في مبادرات متنوعة لتعزيز مجتمع التدقيق الداخلي في المنطقة. يعد المؤتمر منصة مثالية لاكتساب رؤى حول أحدث الابتكارات والحلول المستدامة التي ستحدث ثورة في عالم الأعمال في المستقبل. يتعين على رؤساء التدقيق الداخلي أن يتبنوا هذه التغييرات وأن يستخدموا أحدث التقنيات، حيث ستضمن لهم الامتثال القوي وتخفيف المخاطر داخل مؤسساتهم، بالإضافة إلى تعزيز دورهم كشركاء استراتيجيين لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية." قال أريندام دي، دي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، شركة بروتيفيتي الشرق الأوسط .
وقال عدنان زيدي، شريك في برايس ووترهاوس كوبرز وعضو اللجنة التنفيذية ل جمعية المدققين الداخليين في الإمارات : "تفخر برايس ووترهاوس كوبرز بأن تكون الراعي الاستراتيجي لمؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي والذي سيعقد في الشرق الأوسط. سيقدم خبراؤنا ذوو المعرفة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتدقيق الداخلي أفكارهم ورؤاهم الحالية في جلسات مختلفة طوال الحدث والتي ستستمر في تشكيل أعمالنا ومستقبلنا الاقتصادي. ونتطلع إلى الاستماع إلى آراء العديد من المتخصصين في مجال المخاطر والتدقيق الداخلي في الوقت الذي نستكشف فيه موضوع فعالية هذا العام - تحفيز التفكير المستدام. ونود أن نهنئ جمعية المدققين الداخليين على عقد هذا المؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنواصل العمل عن كثب مع الجمعية للمساعدة في تشكيل مستقبل مهنة التدقيق الداخلي في منطقة الشرق الأوسط".
والرعاة للمؤتمر: جهاز الرقابة المالية ، كراعي ماسي. وولترز كلوير، كراعي بلاتيني. بينكس كراعي فضي. والعارضين جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال و يو.أتش.واي جيمس .
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