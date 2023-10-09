الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي جديد بقيمة 20 مليون دولار لبناء المدارس وتجهيزها في طاجيكستان

(MENAFN
- AETOSWire) وقّع اليوم كلّ من سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد ووزير المالية في جمهورية طاجيكستان، معالي قهورزودة فيض الدين ساتور، اتفاقية تنموية جديدة يساهم الصندوق من خلالها بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الخامسة من مشروع "بناء وتجهيز المدارس الثانوية" في طاجيكستان. حضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب وزير المالية في جمهورية طاجيكستان، معالي السيد مجيدي يوسف خيرولو؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد الرشيدان؛ بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من كلا الجانبين.
بموجب الاتفاقية، سيتمّ بناء وتجهيز 19 مدرسة في مناطق مختلفة في طاجيكستان، لتلبية الطلب المتزايد والكبير على التعليم. من شأن هذا المشروع أن يساهم عند استكماله بتعزيز القطاع التعليمي في البلاد، ويعود بالفائدة على ما يقرب من 30 ألف طالب.
يمثّل توقيع هذه الاتفاقية امتداداً للمساهمات المتواصلة التي يقدمها الصندوق بهدف تطوير وتحسين التعليم العام في طاجيكستان، كما يتماشى مع جهوده الدؤوبة لتعزيز المسيرة الإنمائية المستدامة ودعم الدول النامية في جميع أنحاء العالم. ومع هذه الاتفاقية، يصل إجمالي المساهمات التي قدمها الصندوق إلى قطاع التعليم في طاجيكستان إلى 95 مليون دولار أمريكي، ستسمح بإنشاء ما مجموعه 76 مدرسة حكومية.
علاوة على ذلك، سيساهم توقيع هذه الاتفاقية بتحقيق الازدهار الاقتصادي في طاجيكستان من خلال خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، بدءاً من مرحلة البناء، وصولاً إلى توظيف المعلمين المناسبين في مختلف المناطق التي ستشهد بناء المدارس الجديدة.
يتماشى المشروع مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وتحديداً الهدف الرابع المتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، والهدف الثامن المتمثل في توفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي. كما يهدف المشروع إلى ضمان حصول عدد أكبر من الأطفال على تعليم جيد في جميع أنحاء البلاد. هذا ويعدّ هذا الحدث بمثابة إنجاز رئيسي آخر في العلاقة الإنمائية الطويلة التي تعود إلى أكثر من 20 عاماً بين كلّ من الصندوق الاجتماعي للتنمية وطاجيكستان.
وكان سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية قد شارك في اليوم السابق في افتتاح مدرسة شهريناف، التي تتضمن 36 فصلاً دراسياً وتستوعب نحو 620 طالباً، والتي تعدّ واحدة من 34 مدرسة جديدة تم بناؤها كجزء من المرحلة الرابعة من المشروع نفسه، والتي ساهم فيها الصندوق بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي.
هذا وقد تولى الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيسه في عام 1974، تنفيذ أكثر من 700 مشروع وبرنامج تنموي في أكثر من 90 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تبلغ 18.7 مليار دولار أمريكي. كما قام بتمويل 12 مشروعاً تنموياً في طاجيكستان بقيمة تزيد عن 190 مليون دولار أمريكي، لدعم عدد من الشماريع التنموية في قطاعات رئيسة مختلفة.
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