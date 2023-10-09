الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي جديد بقيمة 20 مليون دولار لبناء المدارس وتجهيزها في طاجيكستان

MENAFN - AETOSWire) وقّع اليوم كلّ من سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد ووزير المالية في جمهورية طاجيكستان، معالي قهورزودة فيض الدين ساتور، اتفاقية تنموية جديدة يساهم الصندوق من خلالها بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الخامسة من مشروع "بناء وتجهيز المدارس الثانوية" في طاجيكستان. حضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب وزير المالية في جمهورية طاجيكستان، معالي السيد مجيدي يوسف خيرولو؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد الرشيدان؛ بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من كلا الجانبين.

بموجب الاتفاقية، سيتمّ بناء وتجهيز 19 مدرسة في مناطق مختلفة في طاجيكستان، لتلبية الطلب المتزايد والكبير على التعليم. من شأن هذا المشروع أن يساهم عند استكماله بتعزيز القطاع التعليمي في البلاد، ويعود بالفائدة على ما يقرب من 30 ألف طالب.

يمثّل توقيع هذه الاتفاقية امتداداً للمساهمات المتواصلة التي يقدمها الصندوق بهدف تطوير وتحسين التعليم العام في طاجيكستان، كما يتماشى مع جهوده الدؤوبة لتعزيز المسيرة الإنمائية المستدامة ودعم الدول النامية في جميع أنحاء العالم. ومع هذه الاتفاقية، يصل إجمالي المساهمات التي قدمها الصندوق إلى قطاع التعليم في طاجيكستان إلى 95 مليون دولار أمريكي، ستسمح بإنشاء ما مجموعه 76 مدرسة حكومية.

علاوة على ذلك، سيساهم توقيع هذه الاتفاقية بتحقيق الازدهار الاقتصادي في طاجيكستان من خلال خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، بدءاً من مرحلة البناء، وصولاً إلى توظيف المعلمين المناسبين في مختلف المناطق التي ستشهد بناء المدارس الجديدة.

يتماشى المشروع مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وتحديداً الهدف الرابع المتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، والهدف الثامن المتمثل في توفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي. كما يهدف المشروع إلى ضمان حصول عدد أكبر من الأطفال على تعليم جيد في جميع أنحاء البلاد. هذا ويعدّ هذا الحدث بمثابة إنجاز رئيسي آخر في العلاقة الإنمائية الطويلة التي تعود إلى أكثر من 20 عاماً بين كلّ من الصندوق الاجتماعي للتنمية وطاجيكستان.

وكان سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية قد شارك في اليوم السابق في افتتاح مدرسة شهريناف، التي تتضمن 36 فصلاً دراسياً وتستوعب نحو 620 طالباً، والتي تعدّ واحدة من 34 مدرسة جديدة تم بناؤها كجزء من المرحلة الرابعة من المشروع نفسه، والتي ساهم فيها الصندوق بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي.

هذا وقد تولى الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيسه في عام 1974، تنفيذ أكثر من 700 مشروع وبرنامج تنموي في أكثر من 90 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تبلغ 18.7 مليار دولار أمريكي. كما قام بتمويل 12 مشروعاً تنموياً في طاجيكستان بقيمة تزيد عن 190 مليون دولار أمريكي، لدعم عدد من الشماريع التنموية في قطاعات رئيسة مختلفة.

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