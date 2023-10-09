تحتفل Netcracker بمرور 30 عامًا كشريك موثوق به لمقدمي خدمات الاتصالات حول العالم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Netcracker Technology اليوم أنها حققت إنجازًا هامًا وهو مرور 30 عامًا منذ تأسيس الشركة في ماساتشوستس. وبينما تحتفل Netcracker بهذا الإنجاز، فإنها تنظر إلى حيث بدأت، والأهم من ذلك، كيف ازدهرت وابتكرت وقدمت قيمة لقاعدة عملائها العالمية على مدار العقود الثلاثة الماضية.
بدأت Netcracker عملياتها في عام 1993 حيث تقدم برامج جرد وإدارة الشبكة. من خلال العمل الجاد والمثابرة لموظفيها والشراكات القوية مع عملائها والجهات المعنية، أصبحت الشركة الرائدة في السوق العالمية في أنظمة دعم الأعمال (BSS) وأنظمة الدعم التشغيلي (OSS) وقدمت مساهمات كبيرة في مجالات الحلول السحابية الأصلية والقائمة على الخدمات الصغيرة والمحاكاة الافتراضية، الأتمتة، ومؤخرًا GenAI لصناعة الاتصالات.
وفي هذا العام، تحتفل Netcracker أيضًا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاستحواذ شركة NEC عليها. أتاحت هذه الشراكة غير المسبوقة والناجحة للغاية بين شركة ناشئة ومرنة وقوة عالمية لشركة Netcracker الوصول إلى رأس المال لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الداخلية والموارد العالمية للنمو المتسارع وحلول NEC وقدرات البحث والتطوير.
وصرح Takayuki Morita، الرئيس والمدير التنفيذي لـ NEC: "لقد كانت Netcracker منظمة رائدة منذ ثلاثة عقود، ولهذا السبب تواصل NEC تخصيص موارد كبيرة لدعم جهودها". "معًا، تشترك شركتا NEC وNetcracker في التزام عميق بالابتكار والتركيز على العملاء ورضا الموظفين، مما يؤدي إلى النمو والنجاح على المدى الطويل."
وصرح Patrick Kelly، المؤسس والشريك والمحلل الرئيسي في Appledore Research، "إن رحلة Netcracker من مورد منتج واحد إلى موقعها كشركة رائدة في مجال برمجيات الاتصالات اليوم كانت رائعة". "لقد كنت أتابع الشركة منذ البداية، وأعتقد أن قدرة Netcracker على الابتكار والبقاء في صدارة السوق بالإضافة إلى قدرتها القوية على التسليم يجب أن تبقيها تعمل على أعلى مستوى في جميع المجالات."
اليوم، تعد Netcracker شريكًا موثوقًا به لمقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم بتوجيههم خلال التحولات الرقمية واسعة النطاق أثناء تحديث عملياتهم وتحقيق قفزة لتصبح شركات تقنية، واكتساب القدرة على تقديم المزيد من العروض المبتكرة، وتصبح أكثر كفاءة من الناحية التشغيلية وأفضل التعاون مع الشركاء عبر النظام البيئي.
وصرح Andrew Feinberg، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Netcracker: "إنه لمن دواعي السرور أن نرى إلى أي مدى وصلنا من بداياتنا المتواضعة لنصبح رواد الصناعة بلا منازع وشريكًا استراتيجيًا لأكثر من 250 من مقدمي الخدمات ومشغلي الكابلات حول العالم". "يشرفنا أن نتشارك مع رواد التكنولوجيا المبتكرة لتسريع تحولاتهم الرقمية، كما نتشرف بالثقة التي وضعها فينا عملاؤنا. وأود أيضًا أن أشيد بموظفينا الموهوبين في جميع أنحاء العالم والذين يتحملون المسؤولية الحقيقية عن نجاحنا. نحن متحمسون لبلوغ هذه الذكرى السنوية الخاصة، ولكننا متحمسون أكثر لما يخبئه المستقبل.
نبذة عن Netcracker Technology
تعمل الرقمنة السريعة على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتحقيق النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولاً أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة ويصبحون من العوامل المسببة للخلل في عصر الجيل الخامس.
Netcracker Technology، شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، لديها الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم إلى الازدهار في الاقتصاد الرقمي. تساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك Netcracker Digital Platform الرائدة في السحابة الأصلية، والخدمات القائمة على القيمة، وسجل الإنجاز المستمر الذي يمتد لثلاثة عقود، مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع شركات الاتصالات نحو التطور التكنولوجي داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN09102023004146001356ID1107215502