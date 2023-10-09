تحتفل Netcracker بمرور 30 عامًا كشريك موثوق به لمقدمي خدمات الاتصالات حول العالم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Netcracker Technology اليوم أنها حققت إنجازًا هامًا وهو مرور 30 عامًا منذ تأسيس الشركة في ماساتشوستس. وبينما تحتفل Netcracker بهذا الإنجاز، فإنها تنظر إلى حيث بدأت، والأهم من ذلك، كيف ازدهرت وابتكرت وقدمت قيمة لقاعدة عملائها العالمية على مدار العقود الثلاثة الماضية.

بدأت Netcracker عملياتها في عام 1993 حيث تقدم برامج جرد وإدارة الشبكة. من خلال العمل الجاد والمثابرة لموظفيها والشراكات القوية مع عملائها والجهات المعنية، أصبحت الشركة الرائدة في السوق العالمية في أنظمة دعم الأعمال (BSS) وأنظمة الدعم التشغيلي (OSS) وقدمت مساهمات كبيرة في مجالات الحلول السحابية الأصلية والقائمة على الخدمات الصغيرة والمحاكاة الافتراضية، الأتمتة، ومؤخرًا GenAI لصناعة الاتصالات.

وفي هذا العام، تحتفل Netcracker أيضًا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاستحواذ شركة NEC عليها. أتاحت هذه الشراكة غير المسبوقة والناجحة للغاية بين شركة ناشئة ومرنة وقوة عالمية لشركة Netcracker الوصول إلى رأس المال لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الداخلية والموارد العالمية للنمو المتسارع وحلول NEC وقدرات البحث والتطوير.

وصرح Takayuki Morita، الرئيس والمدير التنفيذي لـ NEC: "لقد كانت Netcracker منظمة رائدة منذ ثلاثة عقود، ولهذا السبب تواصل NEC تخصيص موارد كبيرة لدعم جهودها". "معًا، تشترك شركتا NEC وNetcracker في التزام عميق بالابتكار والتركيز على العملاء ورضا الموظفين، مما يؤدي إلى النمو والنجاح على المدى الطويل."

وصرح Patrick Kelly، المؤسس والشريك والمحلل الرئيسي في Appledore Research، "إن رحلة Netcracker من مورد منتج واحد إلى موقعها كشركة رائدة في مجال برمجيات الاتصالات اليوم كانت رائعة". "لقد كنت أتابع الشركة منذ البداية، وأعتقد أن قدرة Netcracker على الابتكار والبقاء في صدارة السوق بالإضافة إلى قدرتها القوية على التسليم يجب أن تبقيها تعمل على أعلى مستوى في جميع المجالات."

اليوم، تعد Netcracker شريكًا موثوقًا به لمقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم بتوجيههم خلال التحولات الرقمية واسعة النطاق أثناء تحديث عملياتهم وتحقيق قفزة لتصبح شركات تقنية، واكتساب القدرة على تقديم المزيد من العروض المبتكرة، وتصبح أكثر كفاءة من الناحية التشغيلية وأفضل التعاون مع الشركاء عبر النظام البيئي.

وصرح Andrew Feinberg، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Netcracker: "إنه لمن دواعي السرور أن نرى إلى أي مدى وصلنا من بداياتنا المتواضعة لنصبح رواد الصناعة بلا منازع وشريكًا استراتيجيًا لأكثر من 250 من مقدمي الخدمات ومشغلي الكابلات حول العالم". "يشرفنا أن نتشارك مع رواد التكنولوجيا المبتكرة لتسريع تحولاتهم الرقمية، كما نتشرف بالثقة التي وضعها فينا عملاؤنا. وأود أيضًا أن أشيد بموظفينا الموهوبين في جميع أنحاء العالم والذين يتحملون المسؤولية الحقيقية عن نجاحنا. نحن متحمسون لبلوغ هذه الذكرى السنوية الخاصة، ولكننا متحمسون أكثر لما يخبئه المستقبل.

نبذة عن Netcracker Technology

تعمل الرقمنة السريعة على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتحقيق النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولاً أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة ويصبحون من العوامل المسببة للخلل في عصر الجيل الخامس.

Netcracker Technology، شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، لديها الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم إلى الازدهار في الاقتصاد الرقمي. تساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك Netcracker Digital Platform الرائدة في السحابة الأصلية، والخدمات القائمة على القيمة، وسجل الإنجاز المستمر الذي يمتد لثلاثة عقود، مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع شركات الاتصالات نحو التطور التكنولوجي داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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