شركة Cpchem وqatarenergy تضعان اللمسات الأخيرة على خطة تمويل مشروع Ras Laffan Petrochemicals في قطر

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Ras Laffan Petrochemicals، شركة مساهمة مملوكة لشركة Chevron Phillips Chemical وQatarEnergy بنسبة 30% و70% على الترتيب، أنها حصلت على 4,4 مليارات دولار أمريكي لتمويل منشأة متكاملة للبوليمرات في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر.

لقد تم الحصول على تمويل المشروع من جهات مقرضة تجارية وإسلامية ومجموعة من وكالات ائتمان التصدير.

صرح Darren Ercolani، نائب الرئيس الأول للشؤون المالية والمدير المالي في شركة CPChem، قائلاً: "تعرب شركة CPChem عن تقديرها البالغ للدعم الذي تتلقاه من وكالات ائتمان التصدير والمؤسسات المالية المشاركة في تمويل هذا المشروع". "فهذا التمويل يساعد في دعم إستراتيجية تطوير CPChem وتعاوننا المثمر مع QatarEnergy."

يعد إكمال التمويل علامة فارقة في دورة تطوير مشروع البتروكيماويات البالغ مساحته 435 فدانًا، والذي سيتضمن أكبر وحدة تكسير إيثان في الشرق الأوسط والمصنفة كواحدة من أكبر الوحدات على مستوى العالم. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة 2,1 مليون طن متري في العام من الإيثيلين، كما ستتضمن وحدتي لمشتقات البولي إيثيلين العالي الكثافة بطاقة سنوية إجمالية تبلغ 1,7 مليون طن متري.

ستستخدم وحدات البولي إيثيلين عملية الملاط الحلقي MarTechTM‎ من CPChem لإنتاج البولي إيثيلين العالي الكثافة المستخدم في صناعة السلع المعمرة، مثل أنابيب توصيل الغاز الطبيعي والمياه وتطبيقات التعبئة والتغليف لحماية الأغذية وحفظها والحفاظ على تعقيم المؤن الطبية.

جدير بالذكر أن CPChem وQatarEnergy قد توصلتا إلى قرار استثمار نهائي بشأن مشروع Ras Laffan Petrochemicals في يناير 2023، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة في أواخر عام 2026.

إضافةً إلى ذلك، ستنشئ الشركتان منشأة مشتركة متكاملة للبوليمرات على ساحل خليج تكساس، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها في عام 2026.

عن Chevron Phillips Chemical

تشمل "Chevron Phillips Chemical"، شركة Chevron Phillips Chemical Company LLC والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، وتعد الشركة واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأوليفينات والبولي أوليفينات على مستوى العالم، إلى جانب أنها مورد رئيسي للمركبات العطرية وأوليفينات ألفا والستيرينات والمواد الكيميائية المتخصصة وأنابيب البولي إيثيلين وراتنجات البوليمر. هذا، وتضم الشركة بين جنباتها نحو 5000 موظف وتمتلك والشركات التابعة لها أصولاً تقدر بنحو 19 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 31 منشأة تصنيع وأبحاث في ستة بلدان، كما أنها مملوكة مناصفة لشركة Chevron U.S.A., Inc.‎ وPhillips 66 Company، ويقع مقرها الرئيسي في ذا وودلاندز بولاية تكساس. لمزيد من المعلومات عن Chevron Phillips Chemical، تفضل بزيارة وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي: ‎@chevronphillips.

قد يشير مصطلح "Chevron Phillips Chemical" أو "CPChem" إلى واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لشركة Chevron Phillips Chemical أو إلى كل هذه الشركات بوجه عام. وكل هذه المصطلحات مستخدمة لغرض التيسير فحسب وليس المقصود منها إعطاء وصف دقيق لأي من الشركات المنفصلة، التي تدير كل منها شؤونها الخاصة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.