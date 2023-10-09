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نصائح للقضاء على البق

10/9/2023 2:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) - سد الفجوات الموجودة في الأثاث.
- تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم.
- تنظيف الفراش والملابس والسرير بشكل منتظم.
- تنظيف المراتب والأثاث بالمكنسة الكهربائية والبخار بانتظام.
- تدمير الأثاث وكل ما هو مصاب بالحرق في الحالات الشديدة أو المستمرة.
- غسل الملاءات والستائر والملابس في الغسالة، واستخدام الماء الساخن أكثر من 120 درجة فهرنهايت، أو 49 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة أو أكثر، بالإضافة إلى استخدام المجفف.
- وضع الأشياء التي لا يمكن غسلها في أكياس بلاستيكية، وتخزينها لعدة أيام عند 17 درجة مئوية تحت الصفر، أو لعدة أشهر في درجات حرارة الأكثر دفئًا.
- تجنب استخدام الأثاث في المناطق الموبوءة أو التي يحتمل أن تكون موبوءة مثل المباني السكنية.
- اختيار الأثاث بعناية من مواد لا تحتوي على شقوق، وكذلك المنسوجات ذات الجودة العالية من النسج.
- استخدام المبيدات الحشرية، أو الاستعانة بشركة مكافحة الآفات.

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