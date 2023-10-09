نصائح للقضاء على البق

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- Al Watan) - سد الفجوات الموجودة في الأثاث.
- تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم.
- تنظيف الفراش والملابس والسرير بشكل منتظم.
- تنظيف المراتب والأثاث بالمكنسة الكهربائية والبخار بانتظام.
- تدمير الأثاث وكل ما هو مصاب بالحرق في الحالات الشديدة أو المستمرة.
- غسل الملاءات والستائر والملابس في الغسالة، واستخدام الماء الساخن أكثر من 120 درجة فهرنهايت، أو 49 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة أو أكثر، بالإضافة إلى استخدام المجفف.
- وضع الأشياء التي لا يمكن غسلها في أكياس بلاستيكية، وتخزينها لعدة أيام عند 17 درجة مئوية تحت الصفر، أو لعدة أشهر في درجات حرارة الأكثر دفئًا.
- تجنب استخدام الأثاث في المناطق الموبوءة أو التي يحتمل أن تكون موبوءة مثل المباني السكنية.
- اختيار الأثاث بعناية من مواد لا تحتوي على شقوق، وكذلك المنسوجات ذات الجودة العالية من النسج.
- استخدام المبيدات الحشرية، أو الاستعانة بشركة مكافحة الآفات.
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