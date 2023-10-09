انضمام 27 ناديا بالأحساء لهاوي

(MENAFN
- Al Watan) يبلغ إجمالي أندية الأحساء المسجلة في البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) 27 ناديًا بمختلف الهوايات، والأعداد في تنامٍ مستمر، لأن الموهوبين يتسارعون في تسجيل هواياتهم، وهي: القراءة، والأدب، والمسرح، والفنون الشعبية، والفنون البصرية، والتراث والأزياء، والطهي، وصناعة الأفلام، والمجالات العلمية، وكذلك الأندية الرياضية النسائية، وهناك أندية متخصصة للكتب والتصميم الإلكتروني للمطبوعات، وتنظيم المناسبات العامة، وتذوق الأطعمة والنقوش التراثية ورموز الأنيمي.
حساب بنكي
أبان رئيس نادي النورس الثقافي في الأحساء عبدالله البطيان أن الحضور النوعي والفعل الثقافي في الأحساء عاليان لوجود عدد من الأندية هي قائمة قبل بوابة ((هاوي))، وتتفاعل حضوريًا على مستوى المملكة، وتسجيلها عبر ((هاوي)) حررها نظاميا من قيود الجمعيات والأندية الأدبية والجهات الأخرى التي لا تسمح بتفعيل أي منشط إلا من خلالها، والآن أصبحت ((هاوي)) المظلة الرسمية المانحة للتراخيص، والمذللة للكثير من الفرص لمن هم متمكنون من إمكانياتهم ويحتاجون الترخيص الرسمي، والذي توفره ((هاوي)).
مكاسب فاقت التوقعات
أبانت رئيس نادي ((فكر)) الثقافي للقراءة في الأحساء الأديبة فاطمة العلي، أن ((فكر))، هو من أوائل المجموعات الثقافية ((التطوعية)) في الأحساء، التي اعتمدت في برامجها على الحوار المفتوح، ومناقشة الكتب والموضوعات، بالإضافة إلى مصادر المعرفة المختلفة، والفنون الإبداعية الأخرى، واستقبال جمهور باهتمامات متعددة، بغرض التبادل الثقافي والمعرفي، وتقبل اختلاف الآراء التي تخلق حافزًا للتطور، حتى وصل ((فكر)) إلى مراحل متقدمة بدعم من ((هاوي)) في صناعة الإبداع، وإطلاق برامج وأنشطة ومبادرات ثقافية متنوعة ونوعية، تهتم في مد الجسور بين النخب المثقفة والقراء العاديين، وجمعهم في أرضية مشتركة لتحقيق الاستفادة من الخبرات السابقة وتطوير النظرة الشابة.
أندية الأحساء المعتمدة في هاوي:
01 - فكر للقراءة.
02 - السراج لإنتاج الأعمال المسرحية.
03 - النورس الثقافي.
04 - رموز الأنيمي.
05 - صالون فكر الأدبي.
06 - الصورة المتكاملة.
07 - رتاج المسرحي.
08 - متكامل للآثار.
09 - تكامل للقراءة.
10 - نقوش تقليدية للنقوش التراثية.
11 - الكتاب النورسي للكتب.
12 - النورس لتصميم المطبوعات للتصميم.
13 - فرقة دار السامر للفنون الشعبية.
14 - بهو الطعام تجارب تذوق الأغذية.
15 - رؤية الوطن للتراث.
16 - فرقة رعد للفنون الشعبية.
17 - العروبة لفنون الطهي.
18 - عدائي لهواة الجري.
19 - بهو للعلاقات العامة وتنظيم المناسبات.
20 - أناقة للأزياء.
21 - فرسان الأحساء للفنون الشعبية.
22 - المستقبل للسباقات الرملية.
23 - الأحساء النسائي لألعاب القوى.
24 - الأحساء لكرة السلة للفتيات.
25 - الإثراء العلمي للمجالات العلمية.
26 - وثيقة لصناعة الأفلام.
27 - رواد الابتكار الاجتماعي.
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