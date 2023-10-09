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انضمام 27 ناديا بالأحساء لهاوي

10/9/2023 2:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يبلغ إجمالي أندية الأحساء المسجلة في البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) 27 ناديًا بمختلف الهوايات، والأعداد في تنامٍ مستمر، لأن الموهوبين يتسارعون في تسجيل هواياتهم، وهي: القراءة، والأدب، والمسرح، والفنون الشعبية، والفنون البصرية، والتراث والأزياء، والطهي، وصناعة الأفلام، والمجالات العلمية، وكذلك الأندية الرياضية النسائية، وهناك أندية متخصصة للكتب والتصميم الإلكتروني للمطبوعات، وتنظيم المناسبات العامة، وتذوق الأطعمة والنقوش التراثية ورموز الأنيمي.
حساب بنكي
أبان رئيس نادي النورس الثقافي في الأحساء عبدالله البطيان أن الحضور النوعي والفعل الثقافي في الأحساء عاليان لوجود عدد من الأندية هي قائمة قبل بوابة ((هاوي))، وتتفاعل حضوريًا على مستوى المملكة، وتسجيلها عبر ((هاوي)) حررها نظاميا من قيود الجمعيات والأندية الأدبية والجهات الأخرى التي لا تسمح بتفعيل أي منشط إلا من خلالها، والآن أصبحت ((هاوي)) المظلة الرسمية المانحة للتراخيص، والمذللة للكثير من الفرص لمن هم متمكنون من إمكانياتهم ويحتاجون الترخيص الرسمي، والذي توفره ((هاوي)).
مكاسب فاقت التوقعات
أبانت رئيس نادي ((فكر)) الثقافي للقراءة في الأحساء الأديبة فاطمة العلي، أن ((فكر))، هو من أوائل المجموعات الثقافية ((التطوعية)) في الأحساء، التي اعتمدت في برامجها على الحوار المفتوح، ومناقشة الكتب والموضوعات، بالإضافة إلى مصادر المعرفة المختلفة، والفنون الإبداعية الأخرى، واستقبال جمهور باهتمامات متعددة، بغرض التبادل الثقافي والمعرفي، وتقبل اختلاف الآراء التي تخلق حافزًا للتطور، حتى وصل ((فكر)) إلى مراحل متقدمة بدعم من ((هاوي)) في صناعة الإبداع، وإطلاق برامج وأنشطة ومبادرات ثقافية متنوعة ونوعية، تهتم في مد الجسور بين النخب المثقفة والقراء العاديين، وجمعهم في أرضية مشتركة لتحقيق الاستفادة من الخبرات السابقة وتطوير النظرة الشابة.
أندية الأحساء المعتمدة في هاوي:
01 - فكر للقراءة.
02 - السراج لإنتاج الأعمال المسرحية.
03 - النورس الثقافي.
04 - رموز الأنيمي.
05 - صالون فكر الأدبي.
06 - الصورة المتكاملة.
07 - رتاج المسرحي.
08 - متكامل للآثار.
09 - تكامل للقراءة.
10 - نقوش تقليدية للنقوش التراثية.
11 - الكتاب النورسي للكتب.
12 - النورس لتصميم المطبوعات للتصميم.
13 - فرقة دار السامر للفنون الشعبية.
14 - بهو الطعام تجارب تذوق الأغذية.
15 - رؤية الوطن للتراث.
16 - فرقة رعد للفنون الشعبية.
17 - العروبة لفنون الطهي.
18 - عدائي لهواة الجري.
19 - بهو للعلاقات العامة وتنظيم المناسبات.
20 - أناقة للأزياء.
21 - فرسان الأحساء للفنون الشعبية.
22 - المستقبل للسباقات الرملية.
23 - الأحساء النسائي لألعاب القوى.
24 - الأحساء لكرة السلة للفتيات.
25 - الإثراء العلمي للمجالات العلمية.
26 - وثيقة لصناعة الأفلام.
27 - رواد الابتكار الاجتماعي.

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