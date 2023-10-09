Monday, 09 October 2023 10:44 GMT

دعوة لإطلاق إستراتيجية عربية في الذكاء الاصطناعي

10/9/2023 2:19:55 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، إلى تعزيز التعاون الإقليمي لإطلاق إستراتيجية عربية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تبادل الخبرات واستخدام التطبيقات الذكية بما يسهم في تقوية القدرات الإنتاجية وتسريع وتيرة التنمية المستدامة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وقيمنا الروحية القائمة على تكريم الإنسان.
وأكد السفير خطابي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي العلمي الثاني للغة والإعلام، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ضرورة الاهتمام بالذكاء الصناعي والحرص على تطوير مناهج التدريب لاكتساب المهارات التقنية والرقمية التي تؤهل الخريجين لفرص واعدة للاندماج في سوق العمل. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أضحى موضع تنافس تقني بين القوى الكبرى والشركات الرقمية العالمية، موضحًا أنه يثير هواجس قانونية وأخلاقية وأيديولوجية تلقي بظلالها على الاستخدامات غير الآمنة ولاسيماً ما يتعلق بالجوانب الحقوقية وحماية البيانات الشخصية، ومخاطر الجريمة الإلكترونية، والأسلحة الذكية الفتاكة.

MENAFN09102023000089011017ID1107215449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث