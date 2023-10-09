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إطلاق النسخة الثانية من مسرعة الأمن السيبراني

10/9/2023 2:19:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من برنامج "مسرعة الأمن السيبراني"، الهادف إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع الابتكار في مجالات الأمن السيبراني. ودعت الهيئة رواد الأعمال والشركات المحلية الناشئة في مجالات الأمن السيبراني إلى التسجيل في البرنامج ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس 11ربيع الثاني 1445هـ الموافق 26 أكتوبر 2023م، عبر المنصة المخصصة في الموقع الإلكتروني للهيئة .
وأوضحت الهيئة أن البرنامج الذي تنفذه بالتعاون مع ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، يستهدف في نسخته الثانية دعم أكثر من 10 شركات محلية ناشئة في المجال، وتنمية قدراتها من خلال بيئة داعمة وملائمة توفر جلسات إرشادية واستشارية على مدى 12 أسبوعاً يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في المجال، ويشتمل على مجموعة من الجولات والزيارات الميدانية التي تشمل وادي السيليكون وغيرها من المواقع لاستكشاف أفضل التجارب العالمية الناجحة في مجال ريادة الأعمال، والاطلاع على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في قطاع الأمن السيبراني.
كما يتضمن البرنامج تقديم استشارات مالية واستثمارية، والتدريب على تسويق المنتجات والتعرّف على تقنيات الترويج لجذب العملاء والمستثمرين. وبيّنت الهيئة أن مسرعة الأمن السيبراني تُعد أحد الممكّنات الرئيسة لتشجيع الابتكار وإيجاد أفضل الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، وتنمية سوق الأمن السيبراني في المملكة عبر تمكين أكثر من 45 شركة محلية وإقليمية ودولية ناشئة في 3 سنوات، وتوفير الدعم المالي للشركات المنضمة للبرنامج، وتقديم أكثر من 500 ساعة إرشاد وتوجيه للشركات الساعية للتوسع في المجال.
ويأتي برنامج "مسرعة الأمن السيبراني", انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تحفيز منظومة الصناعة المحلية في مجالات الأمن السيبراني، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، إلى جانب تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في المجال بما يسهم في تنمية سوق الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

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