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الدلفين الفضي سعودي

10/9/2023 2:19:55 PM
(MENAFN- Al Watan) فازت وزارة الثقافة بجائزة "الدلفين الفضي" من مهرجان "كان" لحملات التواصل والإعلانات التلفزيونية، وذلك عن الحملات الاتصالية لعام القهوة السعودية 2022 التي نفذتها الوزارة وشاركت بها في المهرجان ضمن فئة "الأفلام ومقاطع الفيديو كجزءٍ من حملة متكاملة".
وشاركت وزارة الثقافة بثلاثة أفلامٍ لحملتها التعريفية بالقهوة السعودية، صوّرت فيها القيمة الثقافية لهذا العنصر الثقافي السعودي الأصيل، وذلك عبر حكايات شعبية مستمدة من المجتمع، تتناول الثقافة المرتبطة بالقهوة السعودية وعلاقتها بعادات وتقاليد المجتمع السعودي عبر تاريخه الطويل.
ويعد مهرجان "كان" لحملات التواصل والإعلانات التلفزيونية من أهم المهرجانات الدولية التي تحتفي بالجهود الاتصالية في العالم، ويُقام سنوياً في أحد أهم مراكز الأفلام في العالم بمدينة كان الفرنسية، ليُكرّم أفضل أفلام الشركات في العالم، والإنتاج الإعلامي عبر الإنترنت، والأفلام الوثائقية والتقارير.

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