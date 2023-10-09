الدلفين الفضي سعودي

(MENAFN
- Al Watan) فازت وزارة الثقافة بجائزة "الدلفين الفضي" من مهرجان "كان" لحملات التواصل والإعلانات التلفزيونية، وذلك عن الحملات الاتصالية لعام القهوة السعودية 2022 التي نفذتها الوزارة وشاركت بها في المهرجان ضمن فئة "الأفلام ومقاطع الفيديو كجزءٍ من حملة متكاملة".
وشاركت وزارة الثقافة بثلاثة أفلامٍ لحملتها التعريفية بالقهوة السعودية، صوّرت فيها القيمة الثقافية لهذا العنصر الثقافي السعودي الأصيل، وذلك عبر حكايات شعبية مستمدة من المجتمع، تتناول الثقافة المرتبطة بالقهوة السعودية وعلاقتها بعادات وتقاليد المجتمع السعودي عبر تاريخه الطويل.
ويعد مهرجان "كان" لحملات التواصل والإعلانات التلفزيونية من أهم المهرجانات الدولية التي تحتفي بالجهود الاتصالية في العالم، ويُقام سنوياً في أحد أهم مراكز الأفلام في العالم بمدينة كان الفرنسية، ليُكرّم أفضل أفلام الشركات في العالم، والإنتاج الإعلامي عبر الإنترنت، والأفلام الوثائقية والتقارير.
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