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إنشاء مراكز بيانات جديدة في السعودية لمنصة Webex

10/9/2023 2:19:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس هيثم العوهلي، أن إعلان سيسكو (Cisco) عن خطتها لإنشاء مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات أفضل للعملاء باستخدام منصتها التعاونية (Webex).
يأتي ذلك متسقًا مع الخطوات التي اتخذتها المملكة لتسريع تحولها الرقمي لبناء حاضرها المترابط ومستقبلها المبتكر، مشيرًا إلى أن شركة سيسكو عبر استثمارها في مراكز البيانات الجديدة، يعد عامل تمكين أساسي للمنظومة الرقمية في المملكة، الذي يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي، وقال: ((سيسهم توفير أحدث ابتكارات العمل التعاوني للشركات في المملكة في خلق فرص نوعية لتمكين القدرات الرقمية في المملكة، وذلك نظرًا لزيادة الطلب على الحلول التقنية الآمنة بجميع أنحاء المملكة)).
وقال جافيد خان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم منصات التعاون بسيسكو: ((نحن الآن في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي يتسم بتغيير وتحويل طريقة عملنا في جميع المجالات))، ومع استمرار المملكة العربية السعودية في تحولها الرقمي، نحن سعداء ببناء البنية التحتية وتوفير الأدوات المهمة للاستفادة من أحدث الابتكارات التي تجعل منظومة العمل أفضل وأكثر فاعلية.
مع ظهور وانتشار نموذج العمل الهجين على نطاقٍ واسع في المملكة العربية السعودية، تشهد البلاد تحولاً في طريقة عمل المؤسسات والشركات، وقد أظهر استطلاع سيسكو الأخير لخدمات الاتصال ذات النطاق العريض أن 68% من المشاركين في المملكة العربية السعودية يعتمدون على الإنترنت المنزلي للعمل من المنزل أو إدارة الأعمال، فقد أدى هذا التحول في منهجية العمل، إلى جانب الحاجة إلى إبقاء فرق القوى العاملة على اتصال، إلى زيادة الطلب على منصات التعاون السحابية في المملكة.
تكنولوجيا البيانات المبتكرة
ستتيح مراكز البيانات الجديدة التابعة لسيسكو أحدث تقنيات الشركة من الحلول المُستدامة التي تساعد على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، كما ستقوم بتوفير تجربة تعاون مُعززة وأداء وسائط استثنائي في الوقت الفعلي، مدعومةً بأساسيات الأمان والخصوصية الرائدة مع التشفير الشامل والتحقق الدقيق من الهوية، وستوفر أيضًا إمكانات الإدارة السلسة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

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