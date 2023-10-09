التجارة تحبط عملية غش تجاري لمواد غذائية منتهية الصلاحية

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة, التخطيط لعملية غش تجاري بشراء مواد غذائية منتهية الصلاحية ليتم تزويرها بتواريخ سارية، وذلك قبل إعادة عرضها في إحدى المنشآت التجارية بالرياض.
وفي كمين مُحكم "بالتعاون مع الجهات الأمنية" ضبطت الفرق الرقابية, العمالة المخالفة وبحوزتهم مواد غذائية ومواد تنظيف "منتهية الصلاحية" ومنعت وصولها إلى المستهلكين بمصادرتها وإتلافها على الفور، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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