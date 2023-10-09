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الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

10/9/2023 2:19:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يرأس وزير المالية محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تعقد في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة 9 - 15 أكتوبر 2023.
ويضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف، ووكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية ثامر بن صالح الجارد، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتناقش الاجتماعات القضايا العالمية المشتركة ومنها: التنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، وتوقعات الاقتصاد العالمي؛ وغيرها من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة المسائل المتعلقة بمراجعة حوكمة الصندوق والبنك.

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