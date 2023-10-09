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الشورى يدعو بنك التنمية الاجتماعية لقبول كفالة موظفي الخاص

10/9/2023 2:19:54 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري بنك التنمية الاجتماعية بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك.
بينما أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بالإنجازات المميزة لبنك التنمية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بإسهامه في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص أكثر للتوظيف، ودعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وأصحاب الأعمال الحرة الأسر المنتجة، متسائلا عن سبب انخفاض أعداد المستفيدين من التمويل الاجتماعي.
بدورها، اقترحت عضوة مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني على بنك التنمية الاجتماعية إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل، مطالبة البنك بإعادة النظر في قيمة الرسوم الإدارية، بحيث تكون متناسبة مع مبلغ التمويل.
وخلال مداخلته على التقرير، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي بدور بنك التنمية الاجتماعية في تنويع مصادر الدخل بواسطة منتجات تمويلية متجددة ومواءمة لسوق العمل، وتعزز من إنتاجيته الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، داعيا البنك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه بكفاءة.
من جهته، أكد عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، في مداخلة له، أنه على بنك التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الوطني، لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك، بما يُعزز برامج الحماية الاجتماعية.
وقد دعت عضوة مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، في الجلسة نفسها، صندوق الموارد البشرية (هدف) إلى زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الإعاقة وغيرهم من الشرائح المحتاجة في القطاع الخاص، ليسهم بذلك في زيادة توظيف هذه الفئة، وتقليل نسبة البطالة بينهم.
من جهتها، طالبت عضوة المجلس الدكتورة أميرة البلوي الصندوق بدعم وتحفيز القطاع الخاص، لقبول وتوظيف الشباب والشابات السعوديين من ذوي الإعاقة، ودراسة وضع نسب معينة إلزامية لتوظيف هذه الفئة في القطاع.

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