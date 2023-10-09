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الإعلان عن مرحلة إبداء الرغبات لعقود تشغيل تاكسي مكة

10/9/2023 2:19:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مُمثلة بالمركز العام للنقل بمكة والمشاعر بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ عن مشروع التشغيل لمركبات الأجرة بمدينة مكة المكرمة "تاكسي مكة".
وأوضحت الهيئة عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لذوي الخبرة في قطاع الأجرة من الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك بهدف تعزيز معايير خدمات النقل بمركبات الأجرة من خلال رفع مستوى المنافسة والشفافية لمقدمي الخدمات، والرقي بالخدمات المقدمة لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ونوهت بأن موقع المشروع سيتمركز بمدينة مكة المكرمة، حيث تتمثل نوعية العقود في كونها عقود تشغيل لخدمات الأجرة لعدد محدود من المشغلين، مبينة على الصعيد ذاته بأن تاريخ نهاية تقديم إبداء الرغبات سيكون في 2023/10/20م، وذلك بعد زيارة بوابة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتحميل وثيقة طلب إبداء الرغبة.

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