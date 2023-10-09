الإعلان عن مرحلة إبداء الرغبات لعقود تشغيل تاكسي مكة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مُمثلة بالمركز العام للنقل بمكة والمشاعر بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ عن مشروع التشغيل لمركبات الأجرة بمدينة مكة المكرمة "تاكسي مكة".
وأوضحت الهيئة عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لذوي الخبرة في قطاع الأجرة من الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك بهدف تعزيز معايير خدمات النقل بمركبات الأجرة من خلال رفع مستوى المنافسة والشفافية لمقدمي الخدمات، والرقي بالخدمات المقدمة لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ونوهت بأن موقع المشروع سيتمركز بمدينة مكة المكرمة، حيث تتمثل نوعية العقود في كونها عقود تشغيل لخدمات الأجرة لعدد محدود من المشغلين، مبينة على الصعيد ذاته بأن تاريخ نهاية تقديم إبداء الرغبات سيكون في 2023/10/20م، وذلك بعد زيارة بوابة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتحميل وثيقة طلب إبداء الرغبة.
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