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اليوم.. افتتاح وجهة البحر الأحمر لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم

10/9/2023 2:19:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عن افتتاح وجهة البحر الأحمر أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، ليستكشفوا معنى جديد للسياحة والتطوير باستدامة.
وتعد البحر الأحمر وجهةً رائدةً في مجال السياحة المتجددة فائقة الفخامة، وتعتبر إحدى آخر كنوز العالم المخفية التي تم اكتشافها مؤخراً، حيث تضم رابع أكبر حيد مرجاني مزدهر في العالم.
وتمتد الوجهة على مساحة تزيد عن 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتضم أرخبيلاً يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكر، كما تضم جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وكثباناً رملية صحراوية، إلى جانب العديد من المعالم الثقافية والتراثية المهمة. كما تزخر الوجهة بالعديد من المناظر الطبيعية المتنوعة والتجارب المذهلة.

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