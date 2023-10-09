اليوم.. افتتاح وجهة البحر الأحمر لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عن افتتاح وجهة البحر الأحمر أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، ليستكشفوا معنى جديد للسياحة والتطوير باستدامة.
وتعد البحر الأحمر وجهةً رائدةً في مجال السياحة المتجددة فائقة الفخامة، وتعتبر إحدى آخر كنوز العالم المخفية التي تم اكتشافها مؤخراً، حيث تضم رابع أكبر حيد مرجاني مزدهر في العالم.
وتمتد الوجهة على مساحة تزيد عن 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتضم أرخبيلاً يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكر، كما تضم جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وكثباناً رملية صحراوية، إلى جانب العديد من المعالم الثقافية والتراثية المهمة. كما تزخر الوجهة بالعديد من المناظر الطبيعية المتنوعة والتجارب المذهلة.
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