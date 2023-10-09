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أكاديمية طويق تطلق الشراكة مع Comptia لتقديم برامج متخصصة بشهادات احترافية

10/9/2023 2:19:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أكاديمية طويق عن توقيع عقد شراكة مع منظمة CompTIA بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في أبرز مجالات التقنيات الحديثة عبر إطلاق برامج متخصصة بشهادات احترافية معتمدة.
ووقّع عقد الشراكة كلًا من الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي والرئيس التنفيذي لمنظمة CompTIA السيد Todd Thipodeaux, ضمن مؤتمر CompTIA السنوي للشركاء المقام في لندن بالمملكة المتحدة.
وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لدور الأكاديمية الرائد في عقد الشراكات المميزة مع كبرى المنظمات والشركات التقنية العالمية، لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج نوعيّة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، حيث تستهدف الشراكة تأهيل أكثر من 3,000 مستفيد، في أكثر من 100 برنامج بأكثر من 3,000 شهادة احترافية حتى عام 2025م، في مجالات البنية التحتية والأمن السيبراني والشبكات وإدارة مشاريع تقنية المعلومات وتحليل البيانات وغيرها من مجالات التقنيات الناشئة، كما تستهدف أكاديمية طويق عبر هذه الشراكة إلى تلبية احتياجات الوظائف التقنية من خلال تمكين المتدربين بالخبرات والقدرات الأكثر طلبًا في سوق العمل، ولمتابعة أحدث المعسكرات والبرامج زيارة الرابط .
يذكر بأن منظمة CompTIA تعتبر من أكبر المنظمات العالمية في مجال تقنية المعلومات وتقديم البرامج الاحترافية بشهادات مهنية معتمدة في أكثر من 120 دولة حول العالم، كما تعمل أكاديمية طويق إلى جلب أفضل الخبراء والمختصين لدعم إمكانيات وقدرات الكوادر الوطنية وصقل المهارات التقنية لدى المتدربين باستخدام أفضل الممارسات العالمية.

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