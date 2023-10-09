برازيلي يقود مدرسة الوسطى

(MENAFN
- Al Watan) تعاقد الرياض مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان لقيادة مدرسة الوسطى حتى نهاية الموسم الحالي لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا الذي فسخت إدارة النادي عقده بالتراضي.
وجاء التعاقد مع هيلمان نظرا لسيرته الذاتية الجيدة، وإشرافه على عدد من الفرق البرازيلية البارزة منها، سانتوس، وفلومينيسي، وإنترناشينوال.
وكانت إدارة الرياض، كلفت في وقت سابق بندر الكبيشان مدرب درجة الشباب بالنادي للإشراف على الفريق الأول بصفة مؤقتة لحين التعاقد مع بديل لياينك فيريرا.
ويحتل الرياض المركز الـ13 في دوري روشن السعودي للمحترفين، بـ8 نقاط من 9 مباريات، بعدما كسب مباراتين، وتعادل مرتين، وخسر 5 مباريات.
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