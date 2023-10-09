Monday, 09 October 2023 10:43 GMT

برازيلي يقود مدرسة الوسطى

10/9/2023 2:19:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الرياض مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان لقيادة مدرسة الوسطى حتى نهاية الموسم الحالي لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا الذي فسخت إدارة النادي عقده بالتراضي.
وجاء التعاقد مع هيلمان نظرا لسيرته الذاتية الجيدة، وإشرافه على عدد من الفرق البرازيلية البارزة منها، سانتوس، وفلومينيسي، وإنترناشينوال.
وكانت إدارة الرياض، كلفت في وقت سابق بندر الكبيشان مدرب درجة الشباب بالنادي للإشراف على الفريق الأول بصفة مؤقتة لحين التعاقد مع بديل لياينك فيريرا.
ويحتل الرياض المركز الـ13 في دوري روشن السعودي للمحترفين، بـ8 نقاط من 9 مباريات، بعدما كسب مباراتين، وتعادل مرتين، وخسر 5 مباريات.

MENAFN09102023000089011017ID1107215436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث