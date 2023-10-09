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الأربعاء.. الجامعة العربية تبحث الأوضاع في قطاع غزة

10/9/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن انعقاد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غدٍ الأربعاء.
وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم، أن انعقاد هذه الدورة جاء بناءً على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المغرب الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري، وذلك لبحث سُبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

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