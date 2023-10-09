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‏رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجية

10/9/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في القصر الرئاسي بالعاصمة العراقية بغداد.
ونقل الأمير فيصل بن فرحان في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء العراق، وتمنياتهما للعراق الشقيقة حكومةً وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء، فيما حمله السوداني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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