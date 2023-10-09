‏رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجية

(MENAFN
- Al Watan) استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في القصر الرئاسي بالعاصمة العراقية بغداد.
ونقل الأمير فيصل بن فرحان في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء العراق، وتمنياتهما للعراق الشقيقة حكومةً وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء، فيما حمله السوداني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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