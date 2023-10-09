التعليم تكرم المنجزين
التاريخ
10/9/2023 2:19:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) دشن وزير التعليم يوسف البنيان، الموسم الـ14 للاتحاد الرياضي للجامعات، ومنصاته الرقمية، وكرم البنيان اللاعبين المنتسبين للجامعات وحققوا منجزات وطنية في البطولات العالمية، وكرم الجامعات الفائزة بالمراكز الــ10 الأولى.
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