قطع برباط مهاجم الفيحاء
التاريخ
10/9/2023 2:19:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الفيحاء محمد مجرشي عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 إلى 9 أشهر.
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