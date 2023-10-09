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قطع برباط مهاجم الفيحاء

10/9/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الفيحاء محمد مجرشي عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 إلى 9 أشهر.

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