معسكر خارجي للقادسية
التاريخ
10/9/2023 2:19:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) دخل القادسية معسكرا تدريبيا في الدوحة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وسيستمر حتى الـ17 من أكتوبر الجاري، وستتخلله مباراتان وديتان: الأولى أمام لوسيل، والثانية أمام السيلية.
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