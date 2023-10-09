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معسكر خارجي للقادسية

10/9/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل القادسية معسكرا تدريبيا في الدوحة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وسيستمر حتى الـ17 من أكتوبر الجاري، وستتخلله مباراتان وديتان: الأولى أمام لوسيل، والثانية أمام السيلية.

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