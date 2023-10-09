اختبارات فسيولوجية للصقور
التاريخ
10/9/2023 2:19:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) افتتح المنتخب السعودي برنامجه التدريبي في لاقوس البرتغالية ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج الإعداد لكأس آسيا 2023.
وقسم مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، وخصصت الحصة الصباحية لإجراء الاختبارات اللياقية الفسيولوجية لجميع اللاعبين.
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