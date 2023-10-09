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اختبارات فسيولوجية للصقور

10/9/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح المنتخب السعودي برنامجه التدريبي في لاقوس البرتغالية ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج الإعداد لكأس آسيا 2023.
وقسم مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، وخصصت الحصة الصباحية لإجراء الاختبارات اللياقية الفسيولوجية لجميع اللاعبين.

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