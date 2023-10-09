36 % انخفاض أرباح قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري

(MENAFN
- Al Watan) أكدت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي السعودي "ساما"، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023.
وبحسب تقرير "ساما" للأداء النصف سنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري
، الذي يُبرز تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع 5% ليصل إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال بانخفاض قدره 36% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت أرباحا بأكثر من 1.5 مليار ريال.
وأظهر التقرير، ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7% ليصل إلى 80.71 مليار ريال.
وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21%، وقطاع الشركات 3%.
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