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36 % انخفاض أرباح قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري

10/9/2023 2:19:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي السعودي "ساما"، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023.
وبحسب تقرير "ساما" للأداء النصف سنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري ، الذي يُبرز تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع 5% ليصل إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال بانخفاض قدره 36% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت أرباحا بأكثر من 1.5 مليار ريال.
وأظهر التقرير، ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7% ليصل إلى 80.71 مليار ريال.
وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21%، وقطاع الشركات 3%.

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