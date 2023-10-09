الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف قرب المزرعة الغربية غرب رام الله

الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف قرب المزرعة الغربية غرب رام الله
التاريخ
10/9/2023 2:17:03 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/-أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت إحدى مركبات الإسعاف التابعة لها، قرب قرية المزرعة الغربية غرب رام الله، واعتدت على طاقمها.
وأوضحت، في بيان لها، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طاقم المركبة وهددتهم، وفتشت المركبة بشكل دقيق، واحتجزتهم لفترة من الوقت قبل أن تطلق سراحهم.
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