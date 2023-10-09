Monday, 09 October 2023 10:42 GMT

الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف قرب المزرعة الغربية غرب رام الله

10/9/2023 2:17:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/-أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت إحدى مركبات الإسعاف التابعة لها، قرب قرية المزرعة الغربية غرب رام الله، واعتدت على طاقمها.

وأوضحت، في بيان لها، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طاقم المركبة وهددتهم، وفتشت المركبة بشكل دقيق، واحتجزتهم لفترة من الوقت قبل أن تطلق سراحهم.


MENAFN09102023000205011050ID1107215425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث