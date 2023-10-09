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الاحتلال يطلق النار صوب المواطنين على أطراف قرية قريوت

10/9/2023 2:17:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب كل من يقترب من الجهتين الجنوبية والغربية لقرية قريوت، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تتواجد منذ ساعات جنوب وغرب القرية، وتطلق الرصاص صوب كل من يحاول الاقتراب من أطراف القرية.

وكان أهالي قريوت قد تصدوا مساء أمس لهجوم مستعمرين جنوب القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة مواطن بالوجه نتيجة الاعتداء عليه.


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