الاحتلال يطلق النار صوب المواطنين على أطراف قرية قريوت

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب كل من يقترب من الجهتين الجنوبية والغربية لقرية قريوت، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تتواجد منذ ساعات جنوب وغرب القرية، وتطلق الرصاص صوب كل من يحاول الاقتراب من أطراف القرية.
وكان أهالي قريوت قد تصدوا مساء أمس لهجوم مستعمرين جنوب القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة مواطن بالوجه نتيجة الاعتداء عليه.
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