عائلة ابو سرور تنفي ادعاء الاحتلال حول نية ابنائها تنفيذ عملية طعن ببيت جالا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت جالا /PNN / نفت عائلة ابو سرور ادعاءات جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي اصاب واعتقل ثلاثة من ابناء العائلة صباح اليوم في مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم.
وقالت العائلة في بيان لها انه وبينما مان ابنائها نضال غالب ابو سرور وعبد السلام محمد ابو سرور في زيارة لاقاربهم وبرفقة صديقهم نصر العفيفي في منطقة المشروع بمدينة بيت جالا باغتهم جيب احتلالي حيث حاول نضال النزول والهرب بسبب الخوف الناجم عن مفاجئتهم حيث اصيب نضال بقدمه وتم اعتقاله ونقله لمستشفى إسرائيلي حيث تم اعتقال عبد السلام ونصر .
وقالت العائلة انه لم يكن هناك اي محاولة طعن وانماء اعتداء من جنود الاحتلال على ابنائها ومن معهم .
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