عائلة ابو سرور تنفي ادعاء الاحتلال حول نية ابنائها تنفيذ عملية طعن ببيت جالا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت جالا /PNN / نفت عائلة ابو سرور ادعاءات جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي اصاب واعتقل ثلاثة من ابناء العائلة صباح اليوم في مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم.

وقالت العائلة في بيان لها انه وبينما مان ابنائها نضال غالب ابو سرور وعبد السلام محمد ابو سرور في زيارة لاقاربهم وبرفقة صديقهم نصر العفيفي في منطقة المشروع بمدينة بيت جالا باغتهم جيب احتلالي حيث حاول نضال النزول والهرب بسبب الخوف الناجم عن مفاجئتهم حيث اصيب نضال بقدمه وتم اعتقاله ونقله لمستشفى إسرائيلي حيث تم اعتقال عبد السلام ونصر .

وقالت العائلة انه لم يكن هناك اي محاولة طعن وانماء اعتداء من جنود الاحتلال على ابنائها ومن معهم .