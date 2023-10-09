5 إصابات احداها خطيرة جدا خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وبيت امر

5 إصابات احداها خطيرة جدا خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وبيت امر
التاريخ
10/9/2023 2:17:02 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
البيرة 9-10-2023 وفا- أصيب خمسةمواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في الخليل وبيت امر.
وذكرت مصادر عن اصابة خطيرة جدا في الرأس
لشاب في بيت امر برصاص الاحتلال .
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