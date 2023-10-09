Monday, 09 October 2023 10:42 GMT

5 إصابات احداها خطيرة جدا خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وبيت امر

10/9/2023 2:17:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) البيرة 9-10-2023 وفا- أصيب خمسةمواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في الخليل وبيت امر.

وذكرت مصادر عن اصابة خطيرة جدا في الرأس
لشاب في بيت امر برصاص الاحتلال .


MENAFN09102023000205011050ID1107215422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث