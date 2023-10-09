نتنياهو: حربنا على غزة ستغير وجه الشرق الأوسط

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين،“إن الحرب التي بدأت في غزة ستغير وجه الشرق الأوسط”.
جاء ذلك خلال مكالمة أجراها مع رؤساء السلطات المحلية لمستوطنات غلاف غزة، مبدياً دعمه لهم وللمستوطنين.
وقال نتنياهو: إن ما ستمر به حماس سيكون صعبا وفظيعا، نحن بالفعل في خضم الحملة وقد بدأنها للتو، ويجب أن نكون أقوياء في هذه الأيام الصعبة، وهذا الأمر سيستغرق وقتا وهناك حاجة إلى موقف قوي في هذه الأيام الصعبة.
وأكد أن حكومته ستقف إلى جانب المستوطنين وتعمل على مساعدتهم، داعيا إياهم إلى الصمود.
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