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نتنياهو: حربنا على غزة ستغير وجه الشرق الأوسط

10/9/2023 2:17:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين،“إن الحرب التي بدأت في غزة ستغير وجه الشرق الأوسط”.

جاء ذلك خلال مكالمة أجراها مع رؤساء السلطات المحلية لمستوطنات غلاف غزة، مبدياً دعمه لهم وللمستوطنين.


وقال نتنياهو: إن ما ستمر به حماس سيكون صعبا وفظيعا، نحن بالفعل في خضم الحملة وقد بدأنها للتو، ويجب أن نكون أقوياء في هذه الأيام الصعبة، وهذا الأمر سيستغرق وقتا وهناك حاجة إلى موقف قوي في هذه الأيام الصعبة.


وأكد أن حكومته ستقف إلى جانب المستوطنين وتعمل على مساعدتهم، داعيا إياهم إلى الصمود.

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