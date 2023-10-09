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الصحة: استشهاد شاب متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيت أمر عاجل

10/9/2023 2:17:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/ اعلنت وزارة
الصحة استشهاد منتصر عبد الحميد زعاقيق (31 عاماً) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيت أمر.


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