الصحة: استشهاد شاب متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيت أمر عاجل

الصحة: استشهاد شاب متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيت أمر عاجل
التاريخ
10/9/2023 2:17:00 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/ اعلنت وزارة
الصحة استشهاد منتصر عبد الحميد زعاقيق (31 عاماً) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيت أمر.
MENAFN09102023000205011050ID1107215420
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.