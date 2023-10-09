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قوات الاحتلال تقصف بالمدفعية منطقة الضهيرة اللبنانية

10/9/2023 10:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالمدفعية، منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وصولا إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية اللبنانية.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن طلقات نارية مكثفة سمعت عند حدود الضهيرة، كما سمع المواطنون اللبنانيون دوي انفجارات في مختلف المناطق الجنوبية، من الحدود اللبنانية.
وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قواته لمواجهة ما أسماه "تسللا" محتملا من لبنان.

وفا

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