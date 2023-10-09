قوات الاحتلال تقصف بالمدفعية منطقة الضهيرة اللبنانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالمدفعية، منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وصولا إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية اللبنانية.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن طلقات نارية مكثفة سمعت عند حدود الضهيرة، كما سمع المواطنون اللبنانيون دوي انفجارات في مختلف المناطق الجنوبية، من الحدود اللبنانية.
وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قواته لمواجهة ما أسماه "تسللا" محتملا من لبنان.
وفا
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