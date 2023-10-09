5 أطعمة تزيد الشعور بالجوع.. احذرها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناول بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في زيادة الشعور بالجوع، بما في ذلك الأطعمة الغنية بالبروتينات على عكس باقي الأطعمة التي يمكن أن تزيد الشعور بالشبع والامتلاء مثل الخضروات والفواكة والبقوليات.

أطعمة تزيد الشعور بالجوع

1- اللبن قليل الدسم

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن اللبن الخالي الدسم يساعد على رفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، وبالتالي ضعف دهون الألبان يزيد من الشعور بالجوع، وبالتالي يجب تناول جميع منتجات الألبان كاملة الدسم للحصول على ما يكفي للشعور بالشبع.

2- الأرز الأبيض

يتسبب تناول الأرز الأبيض برفع نسبة السكر في الدم بشكل سريع ثم انخفاضها بشكل مفاجيء والشعور بالجوع مرة أخرى، وبالتالي يفضل استبدال الأرز الأبيض بالأرز البسمتي أو البني مع تجنب الطهي الزائد، ما يؤدي للشعور بالشبع لفترة جيدة.



3- بياض البيض

يعتبر صفار البيض هو البروتين الأساسي الذي يساعد على الشعور بالشبع إلى جانب الأحماض الأمينية التي تساعد في بناء خلايا الجسم، لذلك لا يجب الاعتماد فقط على بياض البيض، لأنه بذلك لا يزيد من الشعور بالشبع.



4- عصير الفواكه

لا يحتوي عصير الفواكه على كمية مناسبة من الألياف فإن تناول عصير الفاكهة فقط يزيد من نسبة السكر في الدم مما يسبب الشعور بالجوع لذلك فمن الأفضل تناول الفاكهة طازجة وليس عصير.



5- البطاطس

البطاطس تعتمد على طريقة طهيها سواء في الشعور بالجوع أو الشبع فإذا تم طهي البطاطس أو سلقها فإنها تسبب الشعور بالشبع لفترات طويلة على عكس إذا تم قلي البطاطس ثم تغطيتها بالتوابل حيث تتسبب هذه الطريقة في الشعور بالجوع بالإضافة إلى فقدان البطاطس لقيمتها الغذائية.

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