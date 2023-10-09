احتفال رونالدو الشهير يظهر في كرة القدم الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مباراة دوري كرة القدم الأمريكية بين جاكسونفيل كوجرز وبافلو بيلز احتفالا مميزا يخص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بكرة القدم.جاء هذا بعدما نجح جوش آلان في التسجيل لصالح بافلور بيلز في بداية الربع الثاني، بعد أن كانوا متأخرين بـ 11 نقطة دون مقابل.



فورا وبعد تسجيل النقاط قام ستيفون ديجز في الاحتفال على طريقة رونالدو الشهيرة "سي" SIUUU والتي أصبح الكثير من نجوم الرياضة حول العالم يقلدونه أثناء احتفالهم بالأهداف.



وتقام عدة مباريات من دوري كرة القدم الأمريكية في العاصمة الإنجليزية لندن خلال الفترة الجارية، كان من ضمنها مباراة أمس الأحد.

يذكر أن رونالدو يقدم موسما مميزا رفقة النصر، حيث يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد عشرة أهداف.

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