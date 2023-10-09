تعديل دوام المدارس في الاردن
التاريخ
10/9/2023 10:12:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، على مديري التربية والتعليم في المحافظات، أوقات الدوام التي سيُعمل بها ابتداء من الأحد الموافق 29/10/2023.
وتاليا التفاصيل :
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