العدوان الإسرائيلي يخرج مستشفى بيت حانون عن الخدمة

العدوان الإسرائيلي يخرج مستشفى بيت حانون عن الخدمة
التاريخ
10/9/2023 10:12:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي أخرج مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة (الوحيد في المدينة) عن الخدمة، جراء الاستهداف المتكرر في محيط المستشفى، ما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم، إضافة إلى تضرر أجزاء واسعة منه وتوقف خدماته.
MENAFN09102023000208011052ID1107214260
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.