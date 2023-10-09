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إنريكي: مبابي يعاني من مشكلة نادرة وغريبة

10/9/2023 10:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سلط لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، الضوء على مشكلة يعانيها كيليان مبابي، نجم الفريق، خلال الفترة الأخيرة.
وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عقب الفوز على رين (3-1) في الدوري: "مبابي لم يسجل، لكنه يؤدي بمستوى عال منذ بداية الموسم".
وأضاف: "كيليان يقوم بأمور أخرى جيدة مثل التمريرات وصناعة الفرص، ولديه بصمة مؤثرة في المهام الدفاعية والهجومية".
وأشار: "بالتأكيد من الغريب نسبيا أنه لا يسجل في المباريات الأخيرة، وهو أمر نادر وغريب، ولكني راض تماما عن أدائه".
وعجز النجم الباريسي عن هز الشباك في آخر 4 مباريات، علما بأنه يتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم بـ8 أهداف في مختلف المسابقات.
وعن الفوز بثلاثية أمام رين، أشار مدرب بي إس جي: "لم نبدأ بشكل جيد في أول 25 دقيقة، المنافس كان أفضل، وخلق بعض الفرص".
وختم إنريكي تصريحاته: "بعد ذلك، سيطرنا تماما، هاجمنا بـ 11 لاعبا، ودافعنا بـ 11 لاعبا، وهو التوازن الذي أسعى إليه في كل المباريات".

ملاعب

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