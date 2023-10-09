إنريكي: مبابي يعاني من مشكلة نادرة وغريبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سلط لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، الضوء على مشكلة يعانيها كيليان مبابي، نجم الفريق، خلال الفترة الأخيرة.
وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عقب الفوز على رين (3-1) في الدوري: "مبابي لم يسجل، لكنه يؤدي بمستوى عال منذ بداية الموسم".
وأضاف: "كيليان يقوم بأمور أخرى جيدة مثل التمريرات وصناعة الفرص، ولديه بصمة مؤثرة في المهام الدفاعية والهجومية".
وأشار: "بالتأكيد من الغريب نسبيا أنه لا يسجل في المباريات الأخيرة، وهو أمر نادر وغريب، ولكني راض تماما عن أدائه".
وعجز النجم الباريسي عن هز الشباك في آخر 4 مباريات، علما بأنه يتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم بـ8 أهداف في مختلف المسابقات.
وعن الفوز بثلاثية أمام رين، أشار مدرب بي إس جي: "لم نبدأ بشكل جيد في أول 25 دقيقة، المنافس كان أفضل، وخلق بعض الفرص".
وختم إنريكي تصريحاته: "بعد ذلك، سيطرنا تماما، هاجمنا بـ 11 لاعبا، ودافعنا بـ 11 لاعبا، وهو التوازن الذي أسعى إليه في كل المباريات".
ملاعب
MENAFN09102023000208011052ID1107214259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.